Seks hayatınıza renk katmak istiyorsanız, seks oyuncaklarının gücünü yadsımayın. En masumundan en yaramazına seks oyuncakları; sizi belki bilmediğiniz zevklerle tanıştıracak, belki heyecanınıza heyecan katacak, belki de seks hayatınızın ihtiyaç duyduğu doping olacak.
Seks oyuncakları sözlüğü
Love ring: İlişki sırasında erkeğin penisinin üzerine taktığı, kadının daha çok zevk almasını sağlayan aksesuar.
Paddle: Seks oyuncağı olarak tasarlanan küçük kırbaca benzer aksesuar.
Cat suit: Tüm vücudu saran tulum şeklinde tayt takımı.
Pastıes: Göğüs uçları için üretilen bantlar. Püsküllüden yıldız şeklinde olana kadar birçok farklı çeşidi mevcut.
Smartballs: Vajinal ve pelvik kaslarınızı güçlendirmek için ideal bir aksesuar.
Gag: İleri düzey seks fantezileri için ağza takılan bir aparat.