Kimsenin ulaşamayacağı yerde saklamanız gereken oyuncaklar!

Seks hayatınıza renk katmak istiyorsanız, seks oyuncaklarının gücünü yadsımayın. En masumundan en yaramazına seks oyuncakları; sizi belki bilmediğiniz zevklerle tanıştıracak, belki heyecanınıza heyecan katacak, belki de seks hayatınızın ihtiyaç duyduğu doping olacak.



Seks oyuncakları sözlüğü

Love ring: İlişki sırasında erkeğin penisinin üzerine taktığı, kadının daha çok zevk almasını sağlayan aksesuar.

Paddle: Seks oyuncağı olarak tasarlanan küçük kırbaca benzer aksesuar.

Cat suit: Tüm vücudu saran tulum şeklinde tayt takımı.

Pastıes: Göğüs uçları için üretilen bantlar. Püsküllüden yıldız şeklinde olana kadar birçok farklı çeşidi mevcut.

Smartballs: Vajinal ve pelvik kaslarınızı güçlendirmek için ideal bir aksesuar.

Gag: İleri düzey seks fantezileri için ağza takılan bir aparat.



