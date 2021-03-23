Düzenli seksin 10 faydası

Hayatın önemli bir parçası olan seks psikolojik, duygusal ve fiziksel pek çok fayda sağlar. Düzenli seksin faydaları neler? sorusunu yanıtlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer, seks süresinin nasıl uzatılabileceği konusunda da bilgi verdi. Düzenli bir seks yaşamının sağlık için önemli yararları şöyle sıralanabilir:

1. Vücudun bakterilere, virüslere karşı koruyucu antikorlar üretmesine yardımcı olarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

2. Kan dolaşımının hızlanmasını ve kan basıncının düşmesini sağlayarak yüksek tansiyon, felç ve kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etki yaratır.

3. Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin düzeyinin artmasını ve stres hormonu olarak bilinen kortizol düzeyinin azalmasını sağlayarak stresi azaltır.

4. Oksitosin ve endorfin hormonlarının daha fazla salgılanmasını sağlayarak ağrıların azalmasına ve ağrı eşiğinin yükselmesine yardımcı olur.

5. Erkeklerde prostat kanseri riskini azaltır. Kadınlarda adet sancılarını azaltır, adet döngüsünü düzenler, vajinal kuruluğu giderir. Ayrıca pelvik taban kaslarını güçlendirerek özellikle menopoz döneminde görülen mesane ve rahim sarkmasının azalmasına yardımcı olur.

6. Doğal bir uyku yardımcısı olan prolaktin hormonun salgılanmasını artırarak uykuyu düzenler.

7. Kan dolaşımını artırıp cilt hücrelerine daha fazla oksijen taşınmasına yardımcı olarak cildi güzelleştirir ve yaşlanma etkilerini azaltır.

8. Genital organlara kan akışını ve dokuların esnekliğini artırarak seksten daha çok haz alınmasını sağlayarak libidonun artmasına katkıda bulunur.

9. Vücut kaslarını çalıştırarak kalori harcanmasını ve vücudun formda kalmasını sağlar.

10. Aşk hormonu olarak bilinen oksitosin düzeyini arttırarak partnerler arasında yakınlığı ve bağlılığı teşvik eder.

SEKS SÜRESİ NASIL UZATILIR?

Seks süresinin ideal uzunluğunun bilimsel bir tanımı yoktur. İdeal olan her iki partnerin de haz alması için yeterli olacak süredir. Bu süreyi olabildiğince uzatmak için seksin sadece penis-vajina birleşmesi olarak görülmemesi ön sevişmeye yeterince uzun süre ayrılması önemlidir. Seks sırasında hızlı hareket edilmemesi, yavaş ve ritmik nefes alıp verilmesi boşalmanın gecikmesini sağlayarak seks süresinin uzamasına yardımcı olur.

Seks süresini uzatmanın bir başka yolu da farklı pozisyonlar deneyerek rutin alışkanlıkların dışına çıkılmasıdır. Seks süresini uzatmak için erkeğin boşalacağını hissettiğinde penis ucunu 3-5 saniye hafifçe sıkıp bekledikten sonra derin nefes alarak devam etmesi önerilen yöntemlerden biridir. Seks sırasında pelvik taban kaslarının kullanılması boşalma kontrolüne yardımcı olacağı için düzenli olarak Kegel egzersizleri yapılarak bu kasların güçlendirilmesinde fayda vardır.

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