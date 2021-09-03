Sexting: Yazıyor... yazıyor... yazıyor...

Sexting nedir, anlamı ne? En basit anlatımıyla sexting herhangi bir dijital cihaz aracılığıyla gerçekleşen cinsel içerikli mesajlaşmadır. Öncelikle kelimenin anlamına bakıldığında sex texting sözcüğünden geldiği belirtiliyor. Türkçe karşılığı ise "cinsel mesajlaşma" olarak tabir ediliyor. Elele arşivinden, Baran Alışkan'ın kaleminden Sexting konusuna bakalım:

Yazı: Baran ALIŞKAN

Ekranda beliren klavyeye hızla dokunan parmaklar, ortaya çıkan mesajla alıcısını ortak bir hayalde buluşmaya davet ediyor. Ateşli bir fantezinin dijital kapılarıysa ‘bir yeni bildirim’ ile açılıyor. Bu bir erotik mesajlaşma sanatı, yazarları ise gerçek bir sanatçı. Tuş kilidini açın, okunacak seksi bir mesajınız var!

Telefonun başında çaresiz bekliyoruz… Bekliyoruz ama çalmayacak biliyoruz. Tam da bu sırada bir mesaj sesiyle irkiliyoruz. Ekrandaki gördüğümüz isimden ise gayet memnunuz. Ekran parlaklığını biraz daha arttırıyor ve bildirime kibarca dokunarak açıyoruz. ‘Keşke burada olsan…’ mesajıyla kısa bir süre göz göze geldikten hemen sonra ‘Mesela ne yapardık?’ cevabını veriyoruz. Bu, hiç şüphesiz bir başlangıç vuruşu. Bu dakikadan itibaren, burada olan burada kalacak. ‘Sexting’in ateşli havasında sohbet balonumuzu dolduruyor ve gökyüzüne doğru süzülüyoruz. Sıradaki mesaj tüm sevenler için geliyor…

SEXTİNG'İN ANLAMI NE?

Ateşli bir iletinin verdiği yetkiye dayanarak, cinsel tansiyonun artışını heyecanla takip ediyoruz. Tıpkı iki bedenin bir araya geldiğinde ortama yaydığı enerji gibi dijital ekranlardan taşan havaya uyum sağlıyoruz. Hali hazırda sexting, yani herhangi bir dijital cihaz aracılığıyla gerçekleşen cinsel içerikli mesajlaşmanın bir neferiyseniz ne ala (iyi eğlenceler!). Fakat hala mesafeyi koruyanlardansanız; biraz konuşmamız gerekiyor. Bugün, dünyanın mobilize bir hale geldiğini ve dijitalleşmenin mutlak bir yaşam tarzına döndüğü konusunda en baştan anlaşalım. İletişim alışkanlıklarımızın dahi anlık mesajlaşmaya evrildiğini de göz önünde bulunduralım.

Ofisler yerini evlere, gösterişli mekanlar yerini park ve bahçelere bırakırken, yatak odalarının dijital ekranlara sığdığını da acilen kabul edelim. Geçtiğimiz dönemde pandemi koşullarının sert uyarısıyla sosyal yaşamdan izole oluşumuzun ardından, şüphesiz dünyanın en zevkli eylemlerinden biri olan seksle (itirazı olan var mı?) aramıza mesafe koymuştuk.

Bu sayede yeniden radarımıza giren ve aslında çok uzun bir süredir de hayatımızda yer alan ‘sexting’ kavramının popülerleşmesini keyifle izledik. Birbirinden bir şekilde ayrı kalmak durumunda kalan, uzak mesafede aşkını sürdüren ya da yalnızca dijital bir ön sevişmenin keyfine varan başrollerle sexting dünyasının ateşine bir odun daha atıyoruz.

FANTEZİ ALIŞVERİŞİ

Vanilya kokulu mumlar, loş bir ışık ve fonda usul usul çalan müziğin huzurunda yakınlaşan iki bedeni bir kenara bırakıyoruz. En azından bu seferlik. Zaman değişiyor, çağa ayak uydurmalıyız. Mesafe tanımaksızın iki bedenin zihnen yakınlaşmasını kutluyoruz. Buna, ortak bir hayal kurma ve ortak bir hayalde buluşma etkinliği de diyebiliriz. Nasıl ki yıllar yıllar önce mektuplarda şifreli erotik satırlarda buluşabildiysek, onun gibi. Hatta dumanla haberleşirken bu mümkün olsaydı, onu da yapardık. ‘Asla yapmazdık’ diyen var mı?

Seks, tarihin başından beri var. Yok sayanlara bakmayın siz. Bu yüzyıla ait bir aşkın en kolay erotik buluşma yöntemi ‘sexting’i ise modern aşıkların sanal yatak odası, erotik ögelerle süslü mesajlaşma sanatı ve dijital ön sevişme olarak tanımlayabiliriz. Fiziksel olarak buluşmadan önce ya da buluşana dek, tarafların fantezi alışverişi olarak da yorumlayabiliriz pek tabii. İlk bakışta basit bir mesajlaşma olarak görünse de elbette kendi içerisinde bazı püf noktaları var. Öncelikle, bunun bir zorunluluk olmadığını ve karşılıklı arzuya ve rızaya bağlı olduğunu belirtelim (aksi tacizdir ve konu tartışmaya kapalıdır!).

Burada ortak bir fantezi evrenine davetin ve tahrik etmenin en büyük amaç olduğunu da ekleyelim. Dileyen, görsel ve işitsel medyayla yani fotoğraf, video ve ses kayıtlarıyla da sexting seansını zenginleştirebilir. Tabii, teknolojiye o kadar güveniyorsanız. Partnerinize güvenilirliği konusunda ise size güvenmekten başka çaremiz yok.

SEKSİ HİKAYE ANLATICILIĞI

Partnerlerin birini harekete geçirmesi amacıyla ilerleyen sexting, emojiler ve son dönemde sticker’lar ile destekleniyor. Dikkat edilmesi gerekense emojide cömert davranmamak. Sonuçta burada tahrik edecek asıl mesele, parmaklarınızdan dökülen sözcükler ve hikayeler. Çeşitli emojilerin (Bkz. Sık kullanılanlar) cinsel çağrışımlarını tamamen kabul ediyoruz; ama giriş-gelişme-sonuç ekseninde emojilerinizi kapıda bırakmanızı tavsiye ediyoruz. Hikaye ise tamamen sizin yaratıcılığınızın eseri olacak. Dedik ya, bu bir fantezi alışverişi. Yaratacağınız hikayenin başrollerindeki sizlerin önünde gerçek hayata kıyasla hiçbir engel yok. Tadını çıkarın! Dileyen eski bir anıya atıfta bulunarak konuyu daha gerçekçi ve mümkün kılabilir. Görüyorsunuz, çağımızın en çok aranan yeteneği hikaye anlatıcılığı!

ACİL DURUM KİTİ

‘Bize hikaye anlatma!’ diyenler için pratikte hikaye anlatanlarla bir araya geliyoruz. Erotik mesajlaşmayı sık sık kullanan 30’lu yaşlarının başında bir kadın, uzun süre partneriyle bir araya gelemediğinde mutlaka sexting yaptıklarını söylüyor. “Hangimiz konuşmak istiyorsa bir emoji göndererek başlıyoruz” diyen konuğumuz, sexting’i bir ‘acil durum kiti’ olarak tanımlıyor. Özellikle partneri kalabalık bir sosyal ortamda ise onu mesajlarıyla zorlamaktan da keyif alıyor. Bir diğer konuğumuz ise 30’lu yaşlarının başında bir erkek. Partneriyle ya da muhtemel partneriyle ‘mutlaka sexting yaparım’ diyen konuğumuz, nedenini sorduğumuzda ‘ten uyumu dışında fantezi dünyamızın uyuşup uyuşmadığını merak ediyorum’ diyor. 20’li yaşlarının sonunda bir erkek konuğumuz ise eşiyle birlikte ‘her ilişkide olmalı’ fikrini savunuyor. Erotik çağrışımlarda bulunan emojilerle başlayan yazışmaları, günün farklı saatlerinde ve birlikte olamadıkları anlarda başvurdukları bir yöntemmiş.

‘Dirty talk’un ortak zevkleri haline gelmesindeki en büyük payın ise erotik mesajlaşmaların eseri olduğunu söylüyor. İkili, gün içinde tarafların yalnız ve müsait olmasına kesinlikle dikkat ediyor. Son konuğumuz 30’lu yaşlardaki bir kadın ise erotik yazışma konusunda hayli acemi olduğunu baştan belirtiyor. Ufak çağrışımlar, birkaç mesaj ve genellikle gönderilen seksi sticker’lar ile iyi bir başlangıç yaptığını savunuyor. Partnerinin sexting konusundaki girişimlerini bir süre ustalıkla savursa da şimdilerde bunu bir ‘mesafe kırıcı’ ve samimiyeti arttıran bir eylem olarak kabul ediyor. Anlayacağınız, birini ‘çevrimiçi’ gördüğünüzde müsait olamayacağı ihtimalini göz önünde bulundursak iyi olur.

OK YÖNLERİNİ TAKİP ET!

Mutlu bir cinsel hayatın sırrını beş duyuyla sınırlandırmadığımız modern dünyada, 5+1 kuralını öne sürüyoruz. Görme, işitme, koku alma, tat alma ve dokunmaya ek olarak ‘okuma’ eylemini de ekliyoruz. Partnerizle aranızdaki iletişimdeki işaretleri iyi okumanızı ve ok yönlerini takip etmenizi de şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu yol, sizi sıradan bir konuşmaya ya da ateşli sözcüklerin dünyasına götürebilir. Siz siz olun, ‘hadi biraz sexting yapalım’ gibi bir girişle bir çuval inciri mahvetmeyin. Bir dijital ön sevişme olarak tanımlasak da yine de üzerine düşünülmüş bir girizgaha kimse ‘hayır’ demez. Buna karşılık, net olmak da iyi; ama yaratıcılığınızı konuşturmak çok daha iyidir. Çok kitap okuyun, araştırın ve asla vazgeçmeyin gibi klişe tavsiyelere burada ihtiyacınız olmayacak.

İlişkinize özgü bir dil yeter de artar. Sonuçta kendiniz gibi olmamanız o anı sahte bir sahneye dönüştürebilir. Yer yer uzun metinler -tabii tutarlı bir hikayeye bağlı olarak-, bazense tek ve vurucu bir cümle bile partneri harekete geçirebilir. Sonuçta çok satan bir roman yazmak gibi edebi kaygılarınız yoksa karşınızdakini harekete geçirmek zor olmasa gerek. Bu ateşli diyalog için dümenin başında hanginiz olursa olsun varış noktası ikiniz için de tanıdık.

SEXTING AYRINTIDA GİZLİDİR

Erotik yazışmanın adabı, kuralları, incelikleri birkaç sayfada anlatılabilir gibi görünüyor olabilir. Fakat bu satıra kadar anlatılan her şey yalnızca cesaretlendirici bir tavsiyeden öteye geçemez. Çünkü ikili ilişkilerin dinamikleri fazlasıyla değişken ve mutlaka çok özel. Seksi bir iletişimin kodları da tıpkı ruh ve ten uyumu gibi müthiş bir armoniye sahip ve buna muhtaç.

Modern aşkların birbirine olan arzusu ve onu yaşatmanın bin bir yoluysa tamamen gerçek. Son olarak, ateşli sözcüklerle ortaya çıkan hayal dünyanızda ayrıntılı tasvirlere yer vermeyi unutmamanızı eklemeliyiz. Biliyorsunuz, şeytan ayrıntıda gizlidir. Söz konusu şeytanın klişe sexting emojilerinden biri olan mor yüzlü şeytan olduğunu düşünüyoruz. Şimdi parlaklığı tekrar kısmanın, etrafta kimsenin olmadığından emin olmanın ve parmaklarınızı partnerinizin üzerinde gezdirircesine mesajlar yazmanın zamanı gelmiş olabilir. İnternet bağlantınız iyi, arzularınız kuvvetli, hayal gücünüz havasında ve partneriniz uygunsa… Bir yeni mesajınız var!

SEXTİNG... NELERE DİKKAT ETMELİ? ÖNCE GÜVENLİK!

Kendinizi baskı altında hissetmeyin ve bunu bir zorunluluk olmadığını bilin.

İletişimin karşılıklı rızaya dayalı olduğundan ve tarafların reşit olduğundan emin olun.

Karşı tarafın kesinlikle güvenilir olduğundan emin olun. Verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Paylaşılan veriler hakkında partnerinizle açıkça kurallar belirleyebilirsiniz.

Anlık mesajlaşma uygulamaları yerine, kaybolan mesaj özelliğine sahip uygulamaları tercih edebilirsiniz. Fotoğraf, video ve benzer verilerinizin kaydedilmemesine özen gösterin.

İlerleyen dönemlerde rahatsızlık duyabileceğiniz mesaj, fotoğraf veya videoyu paylaşmayın.

Kişisel verilerinize (isim, adres, telefon numarası gibi) içerikte yer vermeyin.

Size özel, belirleyici özelliklerin (dövme, doğum izi gibi) içerikte yer almamasına özen gösterin.

Tarafların kullandığı cihazların tamamen güvenli olduğunu teyit edin.

Kullandığınız uygulamanın hangi izinleri istediğini ve verileri nasıl kaydettiği hakkında bilgi sahibi olun.

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