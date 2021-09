Bir Erkeğin Sizi Sadece Seks İçin İstediğini Gösteren 20 işaret

İç güdüleriniz size, onun için tek olmadığınızı mı söylüyor? ‘Benimle sadece seks için mi birlikte? Sorusunu kendinize mi soruyorsunuz? Bonoblogy’den e göre bunu anlamanın bazı yolları var. Eğer siz duygusal ve romantik bir ilişki arıyorsanız sadece seks için sizinle olup olmadığını anlamak için bazı davranışlarını izleyebilirsiniz. İşte bir erkeğin sizi sadece seks için istediğini gösteren 20 işaret:

BİR ERKEĞİN SİZİ SADECE SEKS İÇİN İSTEDİĞİNİ GÖSTEREN 20 İŞARET

1. SÜREKLİ DOKUNMAK İSTİYOR

Her an, her yerde size dokunmak için fırsat arıyor olabilir. “Ellerimi senden çekemiyorum” dediğinde kulağa hoş gelebilir ama belki de aslında tek amacı dokunmatır.

2. SÜREKLİ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİZİ ÖVÜYOR

“Harika bir vücudun var”. Sürekli bu sözleri mi duyuyorsunuz? Başka bir özelliğiniz değil sadece, vücudunuz ve güzelliğiniz için size iltifat ediyorsa fiziksel olarak size ilgi duyduğu anlamına gelir. Kadınlar sadece fiziksel özellikleri için değil, içlerindeki nitelikler için de iltifat edilmek isterler.

3. KONUŞMALARI HEP SEKS HAKKINDA MI?

Aranızdaki konuşmaların çoğu sadece seks hakkındaysa, konu size geldiğinde tek düşündüğü budur. Bu tür adamlar her konuyu cinselliği getirir ve sizin de aynı şekilde yanıt vermenizi isterler. Partnerinizle seks dışında başka konuşmalar yaptığınızdan emin olun.

4. TUTARSIZLIK

Daha sık ve farklı şekillerde vakit geçirdiğiniz ve uzun sohbetler yaptığınız ilişkinizin başlangıcını hatırlayın. Hala aynı mı yoksa tutarlı olan sadece seks mi? Bu tür erkeklerin kadınlar konusunda hünerleri vardır ve sekse nasıl ilgi göstereceklerini bilirler.

5. KİŞİSEL HAYATINIZA İLGİSİZ

Gününüzün nasıl geçtiğinden, sorunlardan bahsettiğinizde, partnerinizin dinlemesini, size sarılmasını ve her şeyin yoluna gireceğini söylemesini istersiniz. Dikkatini çekmek için her seferinde kıyafetlerini çıkarmak zorunda kalmamalısın. Gerçekten bir beraberlik isteyen erkek o kıyafetlerin altındaki 'seni' değil, 'gerçek seni' tanıyabilmek için kişisel hayatınız hakkında daha fazla şey bilmek ister.

6. GİZLİ HAYAT

Kendinize partnerinizi tanıyıp tanımadığını sorun. Olduğunu iddia ettiği kişi mi yoksa duygularınızla dalga geçen bir adam mı? Size gerçekten nerede olduğunu söylüyor mu? Telefonuna her yaklaştığınızda irkiliyor mu? Hayatını senden saklayan bir gerçek ilişkisini saklıyor olabilir.

7. ARKADAŞLARIYLA HİÇ TANIŞMADIN

Arkadaşlarıyla tanışmanı istemiyorsa muhtemelen senin varlığından haberdar değillerdir. Sizi onlardan uzak tutmak için bahaneler üretmeye devam edebilir. Arkadaşlarının seni tanımasını sağlamalısın çünkü sana karşı davranışları kafalarında nasıl bir imaj oluşturduğuna dair çok şey söylüyor.

8. CİNSELLİKTEN SONRA GİZLİCE DIŞARI ÇIKAR

Siz hala yataktayken cinsellikten hemen sonra gizlice dışarı çıktı? Kafanızda soru işareti olabilir.

9. İLİŞKİ KONUŞMALARINDAN KAÇINIR

Bir süredir onunla birliktesiniz ve ilişkinin nereye gittiği hakkında konuşabilirsiniz. O bundan kaçınmanın bir yolunu bulacaktır veya size daha sonra konuşmak istediğini söyleyecektir. Eğer sürekli konuyu kapatmaya devam ediyorsa, ilişkinin cinsellik dışında bir yöne gitmesini istemiyor demektir.

10. TEK UMURSADIĞI CİNSELLİK

Böyle adamlar için seks her şeyin cevabıdır. Tek umursadıkları şey seks. Durum ne olursa olsun, bunu cinsel bir aktiviteye dönüştürmenin bir yolunu bulacaktır.

11. KENDİNİZİ GÜVENDE HİSSETMENİZİ SAĞLAMAZ

Sana tekrar tekrar dokunmasından hoşlanmayacağın zamanlar vardır ama o sana her şekilde dokunmaya devam eder. Çünkü artık onun dokunuşunu uygun bulmuyorsun. Seni güvende hissettirmiyor. Hayır dediğinde geri çekilmeli.

12. DİĞER PLANLAR İÇİN MEŞGUL

Sinemaya gitmeyi planladığınızda birdenbire “meşgul” olur. Diğer planlar, yerine getirmek istemediği yükümlülüklerdir. İlgilendiği tek şey ise baş başa kalabilecek fırsatlar yaratmaktır.

13. EVİNE ÇAĞIRIYOR AMA...

Sizi birlikte vakit geçirmek evine çağırıyor, ama tek yaptığınız yatak odasında 'takılmak'. Birlikte film izleme fikrinin yerini sadece seks alıyorsa dikkat!

14. DİĞER KADINLARA TAVIRLARI

Diğer kadınlarla olan davranışlarına dikkat edin. Çevrenizdeyken bile davranışları çok flörtözse, sizinle bir ilişki içindeyken diğer kadınlarla ilk kez flört etmiyordur.

SEKSTEN ÖNCE ÇOK ROMANTİK

Seni yatağa atmak için tüm romantik replikleri söyleyecek ve seksten sonra bu tavırlar değişecektir. Çünkü artık onun amacı gerçekleşti ve romantik olmasına gerek yok.

16. FAZLA ÇABA SARF ETMEMEK

İlişkilerin iniş ve çıkışları vardır ve her iki insan da ilişkinin yürümesi için çaba harcamak zorundadır. Onu mutlu etmek için her şeyi yapan tek kişi sen olmamalısın. Ayrıca sorunları çözmek için sizi yalnız bırakmak yerine o da uğraşmalıdır.

17. TOPLUM İÇİNDE BİRLİKTE GÖRÜNMEK İSTEMEZ

Planlarınızın çoğu ev üzerine kuruludur. Bunun nedeni, insanlarla veya diğer kız arkadaşlarıyla karşılaşabileceği yerlerde sizinle birlikte görülmek istememesi olabilir.

18. SENİ SEVGİLİSİ OLARAK GÖRMÜYOR

Seni herkesten saklıyor, sevgilisi olarak görmüyor, tanıtmıyor mu? Mecbur kaldığında seni neden kız arkadaşı olarak kabul etmemiş olabileceğine dair mazeretler sunacak, ama saklanacak hiçbir şey yokken neden saklıyorsun?

19. SADECE SEKSLE İLGİLENİYOR

Bir film izlemek veya bir şey hakkında konuşmak istediğinizde esnemeye başlar, ancak yatak odasına gittiğinizde tamamen enerjikleşir. Cinsel ihtiyaçları karşılandığı sürece ne yapmak istediğinizi umursamıyor çünkü sizinle takılmasının tek nedeni bu.

20. HAYIR DEDİĞİNİZDE SİNİRLENİR

Sekse hayır deyince sinirlenir. Onu memnun etmenin tek yolunun onunla seks yapmak olduğunu anlarsınız. Bu işaretleri görmezden gelmek büyük bir hatadır. Sonunda sana aşık olacağına kendini ikna edebilirsin, ama çoğu kadının yanlış yaptığı yer burası. İlişkinizde bu belirtiler varsa, onunla yüzleşmenin ve onu hayatınızdan çıkarmanın ve kendinizi sömürülmekten kurtarmanın zamanı geldi.

İLGİLİ İÇERİKLER