Doğru evlilik yüzüğüne karar vermenize yardımcı olacak 8 adım

Böyle kalıcı olacak bir şeyi satın alırken, gezinmek çok zor olabilir, ancak göz atılacak çok sayıda stil, trend ve tasarımla, size ve eşinize uygun alyans bulacağınız kesindir.

Düğününüzü planlamanın bir parçası yüzük alışverişini içerir. Bu stresli bir dönem olabilir ama gerçekten olmak zorunda değil. Nişanlınız için hangi alyansın mükemmel olacağını bulmaya çalışıyorsanız, bu yararlı ipuçlarını izleyin.

TREND OLANLARA BAKIN

Her yıl mükemmel yüzüğü ararken göz önünde bulundurmanız gereken yeni stiller ve tasarımlar çıkıyor. Bir yüzüğün modaya uygun olması onun da klasik olamayacağı anlamına gelmediğini unutmamak önemlidir. Şu anda trend olan bir yüzük ile zamansız olan klasikleşmiş modele dönüşmesi muhtemeldir. Şu anda, değerli taşlı yüzükler, kıvrımlı alyanslar, en yeni alyans trendlerinin ön saflarında yer alıyor gibi görünüyor.

PARTNERİNİZLE ORTAK BİR YÜZÜK ALABİLİRSİNİZ

Kendinize, siz ve eşiniz alyanslarınızın ne kadar benzer olmasını istediğinizi sorun. Bu, yüzük aramanızın kolay yolu olacaktır. Beğendiğiniz bir yüzük bulduğunuzda, bunun eşiniz için nasıl dönüşeceğini düşünün.

STİLİNİZİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Herkesin kendi zevki ve tarzı vardır ve bu kesinlikle alyanslarınızda da ortaya çıkmalıdır. Nikah yüzüğünüzün kıyafetlerinizin ve tarzınızın çoğunun havasına uymasını istersiniz. Bu nedenle aramanızın genel tercihlerinize uygun olduğundan emin olun. Kişisel tarzınıza uygun alyans almak, size ve eşinize en uygun olan belirli renklere, şekillere veya yüzük stillerine odaklanmak mantıklı olabilir.

BÜTÇENİZİ BELİRLEYİN

Bir yüzüğün mükemmel olması için finansal imkanlarınız dahilinde olması gerekir. Bu harcama için önceden bir bütçe belirlemek stresi en aza indirecek ve seçeneklerinizi araştırıp değerlendirirken önemli bir adım olacaktır. Bir bütün olarak düğününüzle ilgili harcamaların büyük planında yüzüklerinizin maliyetini düşünün ve bunu kolaylaştırmak için bu bütçeye dahil edin.

GELECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜN

Herhangi bir yüzüğün uzun vadeli olduğu gibi, seçtiğiniz yüzüğün, ideal olarak sonsuza dek sürecek olan evlilik süreniz boyunca size çekici gelmesini sağlamak isteyeceksiniz. Kendinizi 10 yıl sonra bu yüzüğü takarken görebiliyor musunuz? Ya 20? Bu soruları sormak, yüzüğünüzün her yaşa uygun olduğundan ve aynı zamanda zamansızlık unsuruna sahip olduğundan emin olmanıza yardımcı olacaktır.

ALYANSINIZ İLE NİŞAN YÜZÜĞÜNÜZ UYUMLU OLSUN

Bu yüzükler elinizde yan yana duracağından, aklınızdaki nişan yüzüğüyle uyumlu olan yüzüklere baktığınızdan emin olun. Tek tek alyanslara âşık olabilirsiniz, ancak nişan yüzüğü için alışveriş yaparken, düşündüğünüz nişan yüzüğüne uygun alyansı düşünmeyi unutmayın.

YAŞAM TARZINIZI DÜŞÜNÜN

Günlük aktivitelerinizin sizi nasıl etkileyebileceğini düşünmek önemlidir. Yüzüğünüzün uyumu günlük yaşam tarzınızı tamamlamalıdır. Yaşam tarzınız için herhangi bir zorluk teşkil etmeyeceğini bildiğiniz belirli şekillere uygun yüzün seçin.

KONFOR ALANINIZIN ÖTESİNE GEÇMEKTEN KORKMAYIN

Aramanıza belirli stiller ve bakış açıları ile başlayabilirsiniz, bu harika bir şey çünkü planlama, mükemmel bir alyans bulmanın önemli bir bileşenidir. Ancak, satın aldığınızı hayal ettiğiniz şeye tam olarak uymayan ancak size çarpıcı görünen bir yüzükle karşılaşırsanız, denemeniz faydalı olabilir. Tarz ve moda olan her şey gibi, bazen en beklenmedik görünümler bizim favorilerimizdir.

Alışverişe başlarken bu sürecin tadını çıkarmayı unutmayın. Bu tür bir alışverişi yalnızca bir kez yaparsınız, bu nedenle mükemmel yüzüğünüzü ararken her anınızı dikkate aldığınızdan emin olun.

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