Evlilik zaten göründüğü kadar kolay bir şey değilken bir de ikincisini hatta üçüncüsünü yapmak durumundaysanız davranışlarınızda ve yaşam şeklinizde oldukça sağlam değişikliklere gitmek gerekliliğini farkedersiniz. Aynı hataları ve aynı sonuçları görmek istemiyorsanız size bazı önerilerimiz olacak.

1- Geçmişe takılmayın

İkinci evliliklerde sık rastlanan bir durum olan önceki eş ile karşılaştırılma, çiftlerin yapmaması gerekenler listesinin başında durur. Kimse özellikle belli bir yaş ve tecrübeden sonra başkasıyla karşılaştırılmak ve onun hatalarından dolayı yargılanmak istemez. Mutlu bir beraberliğin temelinden yatan en önemli şey geçmişi unutabilmek ve geleceğe odaklanabilmektir.



2- Güvenin

Beraberliğinize güvenmekle başlar her şey. Bir önceki kötü tecrübelerin o zamana ait sorunlar olduğunu ve tekrarlanmayacağına inanmalısınız. Yeni hayatınızı yönlendirirken ve kurallarını koyarken asla eşinize şüphe ile yaklaşmayın. Eğer bir şüpheniz varsa cesur olun ve bu ilişkiyi evliliğe doğru götürmeyin.









3- Yeniliklere açık olun

Yeni evlilik, yeni bir hayat, yeni insanlar ve yeni deneyimler demektir. Bu da belki daha önce hiç yaşamadığınız bazı yeni olayları hayatınıza taşıyabilir. Bu durumda yeniliklere açık bir zihin yapısına geçiş yapmakta fayda var. Mutluluk eşlerin karşılıklı anlayış ve açık fikirli oluşuyla çok daha kalıcı ve kolay olacaktır.



4- Kendinize değer verin

Eski tecrübelerin sizi daha fazla hırpalamasına ve zamanınızı çalmasına izin vermeyin. Her yeni gün yeni bir hayat demektir. Bunu yapabilmenin en önemli koşulu ilk önce kendinize önem ve değer göstermenizden geçiyor. Kendinizi şımartın. Yeni giysiler, yeni bir saç stili belki yeni bir araba. Yüzünüzden yılların yarattığı olumsuz çizgileri silin atın ve yeni hayatınızda ne kadar şanslı olduğunuzu düşünün.