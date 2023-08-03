İlişkilerde dikkate alınması gereken 10 duygusal ihtiyaç

Arkadaşlık, şefkat, güvenlik veya takdir gibi şeyleri göremez veya onlara dokunamazsınız ama onlar da bir o kadar değerlidir. Aynı şey duyulduğunu veya değer verildiğini hissetmek için de geçerlidir.

Bir ilişkide, aranızdaki bağın gücü, ikinizin de ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığınız konusunda büyük bir fark yaratabilir.

Her ilişki biraz farklı görünse de, bu 10 duygusal ihtiyaç, sizin ve eşinizin ilişkiden ihtiyacınız olanı alıp almadığınızı düşünmek için iyi bir başlangıç ​​noktasıdır.