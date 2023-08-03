İlişkilerde dikkate alınması gereken 10 duygusal ihtiyaç
Herkesin duygusal ihtiyaçları vardır. Su, hava, yiyecek ve barınak gibi temel hayatta kalma ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun. Bu fiziksel ihtiyaçları karşılamak, hayatta kalabileceğiniz anlamına gelir, ancak hayata anlam vermek için daha fazlası gerekir.
Arkadaşlık, şefkat, güvenlik veya takdir gibi şeyleri göremez veya onlara dokunamazsınız ama onlar da bir o kadar değerlidir. Aynı şey duyulduğunu veya değer verildiğini hissetmek için de geçerlidir.
Bir ilişkide, aranızdaki bağın gücü, ikinizin de ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığınız konusunda büyük bir fark yaratabilir.
Her ilişki biraz farklı görünse de, bu 10 duygusal ihtiyaç, sizin ve eşinizin ilişkiden ihtiyacınız olanı alıp almadığınızı düşünmek için iyi bir başlangıç noktasıdır.
1. Sevgi
Çoğu ilişki farklı türde sevgi içerir:
- Fiziksel temas
- Cinsel yakınlık
- Sevgi dolu sözler
- Nazik jestler
- Sevgi, bağ kurmanıza ve yakınlığı artırmanıza yardımcı olur.
Örneğin, "Seni seviyorum" demeyen biri, saygısını davranışlarıyla gösterebilir.
İlişkinizdeki sevgi düzeyi aniden değişirse endişelenmeye başlayabilirsiniz. Pek çok ilişki sorunu, şefkat eksikliğinden kaynaklanır ve bir zamanlar sevgi dolu bir partnerin neden mesafeli veya temastan kaçındığını merak etmek oldukça anlaşılır.
Her zamankinden daha az şefkatli görünüyorlarsa, bir sohbet başlamak için iyi bir yerdir. Unutmayın, sormadan ne olduğunu bilemezsiniz.
Yüzleşmeyen bir yaklaşım deneyin:
“Son zamanlarda biraz mesafe fark ettim. Dokunarak bağlantı kuramadığımızda kendimi yalnız hissediyorum. Şu anda fiziksel bir şefkat hissetmiyorsan, bunun yerine kelimelerle bağlantı kurabilmemizin bir yolu olup olmadığını merak ediyorum.
2. Kabul
Partnerinizin sizi olduğunuz gibi kabul ettiğini bilmek, ilişkide bir aidiyet duygusu yaratmanıza yardımcı olabilir.
Kabul, sadece sizi kabul ettikleri anlamına gelmez. Aynı zamanda sevdikleriyle uyum içinde olduğunuzu ve hayatlarına ait olduğunuzu hissettiğiniz anlamına gelir.
Bu aidiyet duygusu şu durumlarda artabilir:
- Seni aile ve arkadaşlarla tanıştırmak
- Birlikte yapılacak etkinlikleri planlamak
- Gelecek için hayalleri ve hedefleri paylaşın
- Karar verirken tavsiye isteyin
- Kabul edilmiş hissetmiyorsanız, hayatlarının kenarlarında geziniyormuş gibi hissedebilirsiniz.
Bazı insanlar kolay kolay açılmaz ve sizi hayatlarının belirli bölümlerine dahil etmemek için başka sebepleri olabilir. Yine de, ait olmadığınızı hissetmek, kendinizi uzun vadede ilişkide görmenizi zorlaştırabilir.
İşte deneyebileceğiniz bir strateji: Henüz yapmadıysanız, onları arkadaşlarınız ve ailenizle tanışmaya davet edin. Hayatlarına nasıl daha fazla dahil olmak istediğiniz hakkında bir konuşma başlatmak için bunu kullanın.
3. Karşı tarafın sizi duyması
En yakın ortaklar bile her zaman aynı fikirde değildir ve bu normaldir. Yine de tamamen aynı fikirde olmadığınızda, yine de endişelerinizi duyduklarını bilmek ve nereden geldiğinizi anlamak istersiniz.
Partneriniz sizin bakış açınızı tamamen göremediğinde, yanlış anlaşılmış hissedebilirsiniz. Duygularınızı tamamen görmezden gelirlerse, görmezden gelinmiş veya saygısız hissedebilirsiniz.
Genel olarak onaylanmış hissediyorsanız, ancak bu bir veya iki kez oluyorsa, boş bir gün geçirmeleri mümkündür. Nasıl hissettiğinizi paylaşmak için ne olursa olsun sohbet etmek zarar vermez.
Ancak, sürekli olarak duyulmadığınızı veya geçersiz sayıldığınızı düşünüyorsanız, biraz kırgınlık oluşturmaya başlayabilirsiniz, bu nedenle sorunu daha sonra değil, bir an önce ele almak en iyisidir.
Deneyin:
“Son zamanlarda önemli konuları gündeme getirdiğimde duyulduğunu hissetmiyorum. İkimiz de dikkatimiz dağılmadan dinleyebildiğimizde ciddi sohbetler yapmak için iyi bir zaman bulabilir miyiz?