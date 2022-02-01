Kadınlar için Sevgililer Günü hediyeleri: 25 farklı hediye
Yaklaşmakta olan 14 Şubat Sevgililer Günü için sevgilinize ne alacağınızı düşünüyorsanız sevgilinizin ilgi alanına göre seçeceğiniz hediye bu 14 Şubat'ı unutulmaz kılacaktır. Hediye seçme konusunda size yardımcı olacak pek çok önerimiz var! İşte kadınlar için Sevgililer Günü hediye rehberi...
Sevgiyi göstermek sadece bir günle kalmamalı fakat elbet spesifik bir gün olacaksa o gün de özel olmalı! Önce sevgilinizle geçireceğiniz mükemmel bir gün gibi ona alacağınız hediye de o günü unutulmaz kılacaktır. Sevgilinizin ilgi alanlarına veya tarzına göre seçeceğiniz hediye onu mutlu etmekle kalmayıp sizi de mutlu edecektir. Hediye seçmek konusunda zorlanıyor musunuz? O zaman size mükemmel bir liste ile geldik! Her ihtiyaca göre ve her tarza uygun belirlediğimiz kadınlar için Sevgililer Günü hediyeleri listemize mutlaka göz atmalısınız. İşte bu sene sevgilinizi şaşırtacak ve şımartacak 14 Şubat Sevgililer Günü hediye rehberimiz... (Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Gününde ne yapabilirsiniz hala bir fikriniz yoksa 'Sevgililer Gününde yapılabilecekler listemize' de bakabilirsiniz.)
Beymen- Kiremit Ağzı Büzgülü Kadın Deri Çanta 1.249,00 TL
Çikolata severlere özel bir kutuda alacağınız çikolata sevgililer gününüzü daha tatlı hale getirecektir.
Vakko çikolata- Vakko concept mini 425 GR gold kutu 490,00 TL
Makyaj tutkunlarına ve klasik kırmızıdan vazgeçemeyenler için kırmızı bir ruj mükemmel bir hediye olacaktır.
M.A.C- Retro mat ruj Ruby's Crew 155 TL
Sevgililer gününe özel bir hediye arıyorsanız Babydoll hediyeleri tercih edebilirsiniz.
Victoria Secret- Very Sexy Pilili Babydoll 1.099,00 TL