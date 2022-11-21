Partnerinizle uyku pozisyonunuz ilişkiniz hakkında ipucu veriyor! İşte uyku pozisyonuna göre ilişkinizin gizli ayrıntıları

İç içe

Bu pek çok insan için rahat görünmüyor. Ancak, siz ve partneriniz iç içe pozisyonda uyuyorsanız, bu birbirinize olan arzunuzu sembolize eder. Bu dokunaklı uyku pozisyonu genellikle yeni bir ilişki içinde olan birçok çift tarafından kullanılır. Ancak, ilişkinin üzerinden bir yıl geçtiyse ve hala bu şekilde uyuyorsanız, onlara olan bağımlılığınızı düşünmek isteyebilirsiniz.