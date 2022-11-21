Partnerinizle uyku pozisyonunuz ilişkiniz hakkında ipucu veriyor! İşte uyku pozisyonuna göre ilişkinizin gizli ayrıntıları
Partnerinizle hangi pozisyonda uyuyorsunuz? Partnerinizle uyuduğunuz pozisyon ilişkiniz hakkında da ipucu veriyor? Uyku pozisyonunuz ilişkinizdeki dinamikleri anlatıyor. Peki siz partnerinizle hangi pozisyonda uyuyorsunuz?
Partnerinizle uyuma pozisyonunuz ilişkiniz hakkında büyük ipuçları saklıyor! İlişkinin dinamiğini, kaygılarınızı veya sevginizi uyku pozisyonundan çözebilir ve anlamlandırabilirsiniz. Daha önce uyku şeklinizden kişilik analizi oluşturduğumuz yazımızda kişiliğinizi anlamaya çalıştık. Şimdi ise partnerinizle olan uyumunuzu anlamaya çalışıyoruz. Peki siz partnerinizle nasıl uyuyorsunuz? İşte 12 farklı uyuma pozisyonu...
Kaşık
Kaşık pozisyonu çiftlerin en klasik pozisyonlarından biri olsa da, çiftlerin sadece %18'i bu pozisyonda uyuyor. Kaşık pozisyonu “geleneksel konum” olarak da bilinen bu konum, ilişki içinde koruyuculuğu ve bağlanmayı gösterir. Ayrıca, baktığınızda oldukça cinsel bir poz, bu nedenle genellikle bu pozisyonda yakın uyuyan çiftler, birbirleriyle cinsel açıdan rahat olduklarını gösterirler.
Gevşek kaşık
Temelde geleneksel kaşık pozisyonu, ancak çift arasında biraz boşluk var. Gelişmiş bir kaşıklama pozisyonu. Çift arasındaki boşluk rahatsız edici bir şey olarak görülmemelidir. Aslında, bu aslında iki kişi arasında inşa edilmiş bir güven olduğunu ve sürekli fiziksel temasa ihtiyaç duymadıklarını gösterir. Partnerinizle bu pozisyonda uyursanız, karşılıklı saygı ve uykunun önemi konusunda hemfikir olabilirsiniz.
İç içe
Bu pek çok insan için rahat görünmüyor. Ancak, siz ve partneriniz iç içe pozisyonda uyuyorsanız, bu birbirinize olan arzunuzu sembolize eder. Bu dokunaklı uyku pozisyonu genellikle yeni bir ilişki içinde olan birçok çift tarafından kullanılır. Ancak, ilişkinin üzerinden bir yıl geçtiyse ve hala bu şekilde uyuyorsanız, onlara olan bağımlılığınızı düşünmek isteyebilirsiniz.