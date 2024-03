Rizz ne demek? Nasıl Rizz olunur? Şeytan tüyü kulübünde bir gün

Hazırlayan: Baran Alışkan

Birileri var; ilk kez göz göze geldiğimizde bizi heyecanlandıran, kalabalıklar arasından sıyrılan, kalp atışlarımızı hızlandıran. Birileri var; Yalın’ın duygularımıza tercüman olduğu ve “Sevdirir kendini, şeytan tüyü var, yoksa da hayat kurur, yanar” dediği. İnternetin ve küresel kültürümüzün artık onu tanımlamak için yeni bir kelimesi var: Rizz. Oxford Sözlüğü tarafından ‘yılın kelimesi’ olarak seçilen ‘rizz’, aslında İngilizce ‘charisma’, yani ‘karizma’ kelimesinden türemiş bir kavram. En basit tabirle, potansiyel partneri zahmetsizce etki altına almak için romantik cazibeye sahip ve gelişmiş sohbet yeteneğiyle etkileyen kişileri ‘rizz’ olarak tanımlayabiliriz.

İnternet jargonuna yeteri kadar hakim olmayanlar için kelime, Kai Cenat isimli bir yayıncı tarafından cezbetme yeteneği olarak ilk kez telaffuz edilmişti. Sonrasında TikTok’ta milyarlarca kez kendinden söz ettirdi, tabii ki… Kabul, rizz sahibi birileri var ama biz ne yangınlar gördük… Rizz sahibi kişilere karşı “sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini” demek için buradayız. Onları tanıyabilir miyiz?

ARTIK DÜNYA TOZPEMBE

Onlar her yerde; ofiste, okulda, kahve sırasında, metroda, market kasasında, karşı masada, belki de arkadaşlarınız arasında, muhtemelen yakında tanışacaklarınızın ilk sırasında. Yakışıklılığı, entelektüel birikimi, pahalı saatleri, akademik başarıyı, kaslı vücudu ya da müzikal yeteneği bir kenara bırakın. Bunların hiçbiri değil, bağımsız doğal bir enerjiden bahsediyoruz. Havalı bir Instagram veya Tiktok profilinden gerçek dünyaya ışınlandığınızda, geleneksel çekiciliğin dışında ateşleyici bir flört yeteneğiyle karşılaşmak için birkaç dakika, bir akşam yemeği ya da az sütlü bir kahve yetebilir. Sohbeti ince iltifatlarla, zekice dokunuşlarla sürdüren ve ilginizi doğal olarak toplayan birinden bahsediyoruz. Flört penceresinden biraz dışarı baktığımızda dünyayı gerçekten ‘rizz’ sahibi kişilerin yönettiğini ve kitleleri harekete geçirme konusunda usta olduklarını fark ediyoruz. Seçim kazandıran kampanyaların da en kolayı karizmatik bir lidere sahip olmak değil mi sahi? Mükemmel bir iletişim, ikna becerileri, nasıl konuşacağını bilen, olumlu izlenim yaratmada usta, ne istediğini bilen o kişiyle karşılaştığımızda “ilk kez böyle hissediyorum” demeye neredeyse hazırız. Flört dünyasının en çekici burcunu tartışabiliriz ama bu saf yeteneği nerede görsek tanırız. Tabii etki alanına girdikten uzun bir süre sonra. Çünkü ayaklarınız bir kez yerden kesildiğinde gözlerimize pembe gözlüklerimizi takıyoruz. İtirazı olan var mı?

NASIL ‘RIZZ’ OLUNUR?

Ve mutlaka aramızda konuşurken, bakışırken istemsizce heyecanlandıran birileri var. Muhtemel aşkını etkilemek için denizleri aşmasına gerek kalmayan, doğuştan sahip olduğu etkileyici enerjisiyle dağları yerinden oynatan. Madalyonun bu yüzündeki dostlarımıza tamamen içtenlikle soruyoruz ve samimi bir yanıt arıyoruz: Sizin alametifarikanız ne? Her kilidi açan ‘o hamle’ hepimiz tarafından merak ediliyor ama şunun farkındayız ki bu doğuştan gelen bir özellik. Rizz olunmaz, rizz doğulur. Bu satıra dek ‘bunun bir yolu yordamı var mı?’ diye merak edenlere; bu kendi kendinize verebileceğiniz bir etiket değil, aksine doğuştan bahşedilmiş bir ödül olabilir. Güldüren, etki alanına çeken, farkına varmadan saçlarımızla oynamamızı sağlayan o bakış, o duruş, o tavır sonradan kazanılması zor bir enerji.

Siz yine de şansınızı deneyebilirsiniz tabii. Genellikle muhtemel aşkınızın gülümsemesine tanıklık ediyor ve her sohbetin kilidini açabiliyorsanız siz kazanan taraftasınız. Peki, ya biz? Şeytan tüyü, rizz veya her nasıl tanımlıyorsanız; etkileyici birileri ve etkilenmeye hazır olduğumuz birileri var. Onlara karşı kendinizi savunmak da akışına bırakarak yeni maceralara atılmak da serbest. Bir röportajında Tom Holland’ın Zendaya’yı sınırlı ‘rizz’ sahibi olmasına rağmen etkilediğini bilmek, meselenin yalnızca rizz olmadığının kanıtı. Şimdi muhtemel aşkımızın rizz puanını veya kendi yeteneklerimizi tekrar düşünebiliriz. Nasılsa her şey olacağına varır, haksız mıyız?

Onlar her yerde. Geleneksel çekiciliğin dışında, etkileyici bir flört yeteneğiyle karşılaşmak için birkaç dakika, bir akşam yemeği ya da az sütlü bir kahve yeter.

ETKİ ALANINDAN BİLDİRİYORUZ

“Tanıştığımız andan bu yana hakkında hiçbir fikrim olmayan birçok konuyu ondan dinlediğimi, her geçen an hayranlık duymaya başladığımı, durmaksızın flört ettiğimizi hissediyorum ve bu en az dört yıldır sürüyor. Beni en çok heyecanlandıran ise flörtün sürekli devam edecek olması.” - Lale, 29

“Manchester seyahatimde tanıştığım Polonyalı turisti ilk gördüğümde onda farklı bir şeyler olduğunu anlamıştım. Öyle ki aradan geçen iki yıl bize mil puanları, sayısız görüntülü arama ve kalbimi yeniden hissettiren buluşmalara ve gerçek bir aşka dönüştü. Rizz yaşayan biri olabilir, çünkü birlikteyiz.” - Neslihan, 32

“İlk günden beri hep hayatımda olacağını biliyordum. Kendimi her zaman iletişim kurmakta zorlanan biri olarak tanımlasam da tüm marifetleriyle uzun sohbetlerin bir tarafı yaptı ve her hareketiyle beni kendine aşık etti. İtiraf ediyorum, onda şeytan tüyü var. Masanın diğer ucundan bana bakan biriydi, şimdiyse kocam.” - Ceren, 26

RIZZ’E KARŞI SAVUNMA SANATI