Seks hayatınızı değiştirecek 6 besin

Çeşitli etmenlerin yanı sıra, tükettiğiniz besinler cinsel hayatınıza fayda sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Besleyici bir diyet, libidonuzu arttırdığı gibi, kan akışı ve kalp sağlığınızı da iyileştirir ve dayanıklılığınızı arttırır.

Sıraladığımız bu 6 besin, hem seks hayatınızı hem de genel sağlığınızı iyileştirme potansiyeline sahip.

SEKS HAYATINIZI İYİLEŞTİRECEK 6 BESİN

1) İstiridye

İstiridyenin afrodizyak özelliklerini muhtemelen duymuşsunuzdur. Bunun nedeni istiridyenin çinko oranının yüksek olmasıdır. Bu, bileşik kan akışını arttırır ve bu da cinsel organlara kan akışına yardımcı olabilir.

Çinko, testosteron seviyelerini düzenlemeye yardımcı olduğundan erkek doğurganlığında özellikle önemli olabilir. 2018 tarihli bir araştırmada, çinko eksikliğinin testosteron seviyeleri üzerinde olumsuz etkisi olduğu ortaya çıktı.

İstiridye, diğer besin kaynaklarından daha fazla çinko içerir; bir porsiyonu günlük değerinizin %673'ünü sağlar.

Eğer istiridyeden hoşlanmıyorsanız, bunun yerine ıstakoz veya yengeç deneyebilirsiniz. Her iki kabuklu deniz hayvanı da çinko yüklüdür.

Deniz ürünleri dışındaki çinko kaynakları ise şunlardır:

biftek

pişmiş fasulye

kabak çekirdeği

çinko ile zenginleştirilmiş tahıllar

2) Bazı etler

Et veya belirli amino asitleri içeren diğer yiyecekleri yemek, cinsel yaşamınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Sığır eti, tavuk ve domuz eti dahil olmak üzere çeşitli yüksek proteinli gıdalar, kan akışını iyileştirmeye yardımcı olan çeşitli bileşikler içerir (karnitin, L-arginin, çinko).

Düzgün kan akışı, her cinsiyetten insanda cinsel tepki için çok önemlidir. Özellikle 2019 tarihli bir araştırma, arginin takviyelerinin hafif ila orta derecede “erektil disfonksiyon” tedavisine yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Ancak çok fazla kırmızı et yemenin kalbiniz için kötü olabileceğini de unutmayın.

Vejetaryen bir diyet uyguluyorsanız, bu besinleri tam tahıllardan ve süt ürünlerinden de alabilirsiniz.

Karnitin ve L-arginin, çeşitli yüksek proteinli gıdalarda bulunan amino asitlerdir. Tam tahıllar ve süt de ayrıca iyi çinko kaynaklarıdır.

3) Somon

Somonun kalp için yararlı omega-3 yağ asitlerine sahip olduğu bilinmektedir. Pembe etli balıkların yanı sıra sardalya ve ton balığı da vücudunuzu ve cinsel yaşamınızı sağlıklı tutmada rol oynayabilir.

2017 tarihli bir araştırmaya göre, Omega-3'ler atardamarlarınızda plak oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. Bu da, vücudunuzdaki sağlıklı kan akışını teşvik eder. Düzgün çalışan bir dolaşım sistemi de cinsel işlevi bozan bazı hastalıkların riskini azaltıyor.

2020 tarihli büyük bir inceleme ise, omega-3 yağ asitlerinin koroner kalp hastalıkları ve ölüm riskini bir miktar azalttığını ve kandaki trigliseritleri (yağları) azalttığını söylüyor.

Balık, aynı zamanda harika bir protein, B12, D vitamini ve demir kaynağıdır. Ayrıca çinko da içerir.

4) Kuruyemişler

Şeker yerine bir avuç fındık atıştırmaya ne dersin? Kaju fıstığı ve badem gibi kuruyemişler çinkoyla doludur, sağlıklı atıştırmalıklar ise kan akışını hızlandıran L-arginin içerir.

Bu yüzden bu kuruyemişleri tüketmek, cinsel tepki gücünüz için faydalı olacaktır:

Ceviz (omega-3 açısından da zengin olduğundan iki kat faydalıdır)

Kabak çekirdeği

Ay çekirdeği

Fındıklar

Yer fıstığı

5) Elma

Elmalar “quercetin” adı verilen bir bileşik açısından zengindir. Bir tür flavonoid olan bu antioksidan, sağlık açısından birçok fayda sağlayabilir.

Seks söz konusu olduğunda ise “quercetin” şu konularda rol oynar:

Kan dolaşımını teşvik etmek

Erektil disfonksiyonu tedavi etmek

Prostatit semptomlarını yönetmek

2016 tarihli bir araştırma, quercetin'in günde 500 mg'ın üzerinde alınan dozlarda kan basıncını başarılı bir şekilde düşürebildiğini bildiriyor. Yüksek tansiyon cinsel işlev bozukluğuna yol açabilir çünkü kan damarı hasarı, cinsel organlara kan akışını bozar. Bu erektil disfonksiyonun da bir nedenidir.

Aynı zamanda, 2016 yılında yapılan bir araştırma, daha fazla meyve tüketen erkeklerdeki erektil disfonksiyonda da %14'lük bir azalma olduğunu bildirdi. Bunun nedeni flavonoid içeriği olabilir.

Kadınlarda yüksek tansiyon, özellikle yorgunluğa neden oluyorsa, libidonun azalmasına ve sekse olan ilginin azalmasına neden olabilir. Vajinaya kan akışının azalması, vücudun cinsel aktiviteye nasıl tepki vereceğini etkileyebilir.

Genel sağlığınızı iyileştirmek ve cinsel yaşamınızı sağlıklı tutmak için flavonoidler açısından zengin bir diyet takip etmelisiniz.

Flavonoidler açısından zengin sağlıklı gıdalar şunları içerir:

Elma

Çilek

Yaban mersini

Üzüm

Kiraz

Turunçgiller

6) Pancar

Pancar, antioksidanlar ve vitaminler açısından zengindir ve her diyete sağlıklı bir katkı sağlar. Ayrıca besleyici nitrat oranları da yüksektir, bu da cinsel yaşamınızı iyileştirmeye yardımcı olabilecekleri anlamına gelir.

Besleyici nitratlar, kan akışını iyileştiren, “vazodilatasyon” olarak bilinen bir sürece katkı sağlar. Bu, kan damarlarının genişlemesi anlamına gelir. Bunun kas kasılması üzerinde olumlu etkileri vardır. Bu nedenle bazı sporcular performansı artırmak için nitrat kullanır.

Hatta bazı çalışmalar, yalnızca bir doz pancar suyunun veya birkaç günlük düzenli tüketimin, aralıklı, yüksek yoğunluklu egzersizlerde performansı artırabileceğini bile öne sürüyor.

Araştırma ayrıca pancar suyundaki besleyici nitratların, kan basıncını yönetmeye yardımcı olabileceğini de öne sürüyor. Araştırmacılar bunun sağlıklı tansiyonu ve hipertansiyonu olan insanlara fayda sağlayabileceğini de söylüyor.

Tüm bu mekanizmalar, teoride, genel olarak kalp sağlığınızı iyileştirirken, seks sırasında kan akışını ve dayanıklılığı da iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Nitrat bakımından zengin diğer gıdalar şunlardır:

Ispanak

Roka

Tere

Marul

Kereviz

Turp

Sonuç olarak, bu listelenen gıdalar seks hayatınızı iyi etkileme potansiyeline sahip olsa bile, tek başlarına yeterli değildir. Eğer ciddi bir isteksizlik, acı, ağrı ve benzeri semptomlar görüyorsanız, bir uzmana danışmakta fayda var.