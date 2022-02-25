Balık yağının faydaları nelerdir? Balık yağı ne kadar ve ne zaman tüketilir?

Omega-3 kaynağı balık yağı, vitamin açısından oldukça zengindir. İçeriğindeki omega-3 sayesinde pek çok faydası bulunan balık yağı kapsül veya sıvı şekilde alınabilir. Çocuklarım gelişim evresinde de oldukça önemlidir. Peki balık yağının faydaları nelerdir? Ne kadar ve nasıl tüketilebilir? Zararları var mı? Tüm bu bilgiler dahilinde Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi ve Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz balık yağını detaylıca anlattı.

Balık yağı neye iyi gelir?

Balık yağı, yağlı balıklardan elde edilen yüksek oranda omega-3 yağ asitlerini içeren bir besin takviyesidir. Vücudun kas aktivitesinden hücre büyümesine kadar birçok fonksiyon için omega-3 yağ asitlerine ihtiyacı vardır. Omega-3 yağ asitleri besinlerden elde edilir. Vücutta üretilemezler. Balık yağı, dokosaheksaenoik asit (DHA) ve eikosapentaenoik asit (EPA) adı verilen iki omega-3 içerir. DHA ve EPA'nın diyet kaynakları ise somon, uskumru, sardalya ve alabalık gibi yağlı balıklar ve midye, istiridye ve yengeç gibi kabuklu deniz ürünleridir. Balık yağı takviyeleri sıvı veya kapsül formunda olabilir. Balık yağı, kalp sağlığı, anksiyete bozuklukları, kan lipid bozuklukları, iltihaplanma durumları, bağışıklık sistemi, beyin ve göz sağlığı, ağırlık kontrolü, karaciğer sağlığı üzerine olan olumlu sağlık etkilerinden dolayı kullanılmaktadır.

Balık yağının faydaları nelerdir?

Balık yağının içeriğindeki omega-3 yağ asitlerinden dolayı insan vücudu üzerinde birçok olumlu sağlık etkisi bulunur. Kalp-damar hastalıklarında yaygın olarak kullanılan balık yağı, yüksek LDL kolesterol ve trigliserid seviyelerini düşürerek HDL kolesterolü yükseltir. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Diyabetin önlenmesinde ve tedavisinde etkilidir. Romatoid artritli bireylerde balık yağı takviyesi ağrıyı ve eklem hassasiyetini azaltmaya yardımcı olur. Karaciğer yağlanması olan bireylerde karaciğer fonksiyonlarını ve iltihaplanmayı azaltmaya destek olur. Balık yağının depresyon semptomlarını azalttığına dair çalışmalar bulunur. Yüksek kan basıncı seviyeleri olan bireylerde kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Cilt altı bağ dokusunu koruyarak cilt dokusu üzerinde olumlu sağlık etkileri gösterir. Alkol kullanımı olan bireylerde balık yağı kullanımı alkolün beyindeki zararlı etkilerini hafifletmeye destek olabilir. Balık yağı takviyesi kullanımından önce sağlık uzmanlarınıza danışınız.

Çocuklar için balık yağı faydaları nelerdir?

Zengin bir omega-3 kaynağı olan balık yağı; çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri, göz sağlığı, kemik gelişimi, merkezi sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, bağışıklık sistemi üzerinde önemli rol oynar. Yapılan çalışmalar, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin devamlılığının yanı sıra bilişsel gelişimlerinde de balık yağının önemli etkilerinin olduğunu gösterir. Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluklarının önlenmesinde omega-3’ün etkileri göz ardı edilmemelidir. Somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar, alabalık, ceviz, ketentohumu, semizotu omega-3 için iyi birer kaynaktır. Omega-3 içeren besin takviyesi olan balık yağını, balık tüketmekten hoşlanmayan çocuklar için kullanmadan önce öneri ve gereklilik için sağlık uzmanlarına danışarak tercih edebilirsiniz.

Balık yağının zararları neler?

Antikoagülan ilaçlar kanın pıhtılaşmasını azaltır. Bu ilaçlarla beraber balık yağı takviyesi kullanımı kanama riskini arttırabilir. Balık yağı takviyesi kan basıncını düşürücü etki gösterebilir. Bu sebeple tansiyon ilaçları ile kullanımında dikkatli olunmasında fayda bulunur. Her bitkinin ve her ilacın fazla kullanımının zararlı olduğu bilindiği gibi balık yağının da fazla kullanımı kalp krizi riskini arttırabilir. Bu durumda kullanım öncesi sağlı uzmanlarına danışılarak kullanım dozuna dikkat edilmeli.

Balık yağı eksikliğinde neler olur?

Omega-3 eksikliği; kemik ve eklem hastalıkları, unutkanlık, cilt hastalıkları, kan lipid bozuklukları ve çocuklarda büyüme geriliği gibi problemlere yol açabilir. Bu sebeple omega-3 yağ asitlerinin vücuda yeterli oranlarda alınabilmesi için haftada 2-3 kez balık tüketimine veya hekiminizin önerdiği şekilde ve miktarda balık yağı kullanımına özen gösterin.

Ne kadar ve ne zaman kullanılmalı?

Omega-3 yağ asit alımı için günlük beslenme düzenine balık çeşitlerini yerleştirmek öncelikli tercihiniz olmalı. Ancak; balığa erişimi zor, balık tüketmekten hoşlanmayan bireyler için balık yağının kullanımı içeriğindeki EPA ve DHA oranlarından maksimum fayda sağlamak adına sağlık uzmanlarına danışılarak bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Kimler kullanabilir?

Balık tüketimi yeterli olmayan tüm yaş grubu bireylerde balık yağı, özel bir yan etki görülmediği sürece sağlık uzmanlarına danışılarak kullanılabilir. Ancak bireylerin balık yağı takviyesine gerçekten ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilmeli bilinçsiz olarak kullanımından kaçınılmalıdır.

Balık yağı hamilelikte kullanılmalı mı?

Hamilelikte omega-3 yağ asitleri, bebeğin beyin ve göz gelişimi, sinir sistemi, preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) riskinin önlenmesi, doğum sonrası depresyon, erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebek doğumlarının önlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi uzun dönemde bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimi gibi sebeplerden dolayı elzem rol üstlenir. Gebelikte omega-3 alımı için haftada 2 kez balık tüketimi önemlidir. Ancak kılıç balığı, köpek balığı, orkinos gibi dip balıkları ağır metal yükü sebebiyle gebelikte tercih edilmemelidir. Yeterli balık tüketimi olmayan gebelerin besin takviyesi olarak balık yağı tüketimi hekimleri ile karar verilerek yapılmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR