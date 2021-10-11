Çinkonun faydaları nelerdir? Hangi besinlerde bulunur? Eksikliğinde ne olur?

Çinko vücudunuzda birçok hayati rol oynayan bir besindir. Çinko doğal olarak çok çeşitli bitkisel ve hayvansal gıdalarda bulunur. Çinko, vücudunuzun kendi başına üretmediği önemli bir mineraldir. Büyümeye, DNA sentezine, bağışıklık fonksiyonuna ve daha fazlasına yardımcı olur. Peki vücudumuz için önemli olan çinkonun faydaları nelerdir? Sağlık sitesi Healthline çinkonun bazı faydalarını şöyle sıralıyor:

Çinkonun faydaları nelerdir?

Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirir

Çinko, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanıza yardımcı olur. Çinko takviyeleri belirli bağışıklık hücrelerini uyarır ve oksidatif stresi azaltır.

Çinko, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanıza yardımcı olur. Çinko takviyeleri belirli bağışıklık hücrelerini uyarır ve oksidatif stresi azaltır. Yara İyileşmesini Hızlandırır

Çinko eksikliği yara iyileşmesini yavaşlatabilirken, çinko takviyesi yaraları olan kişilerde iyileşmeyi hızlandırabilir.

Çinko eksikliği yara iyileşmesini yavaşlatabilirken, çinko takviyesi yaraları olan kişilerde iyileşmeyi hızlandırabilir. Yaşa Bağlı Bazı Hastalıkların Riskini Azaltabilir

Çinko, pnömoni, enfeksiyon ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) gibi yaşa bağlı hastalık riskinizi önemli ölçüde azaltabilir.

Çinko, pnömoni, enfeksiyon ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) gibi yaşa bağlı hastalık riskinizi önemli ölçüde azaltabilir. Akne Tedavisine Yardımcı Olabilir

Akne, yağ üreten bezlerin, bakterilerin ve iltihaplanmanın tıkanması ile tetiklenir. Akneli insanlar daha düşük çinko seviyelerine sahip olma eğilimindedir. Bu nedenle, takviyeler semptomları azaltmaya yardımcı olabilir.

Enflamasyonu azaltır

Çinko, oksidatif stresi azaltır ve vücudunuzdaki belirli inflamatuar proteinlerin seviyelerini azaltır.

ÇİNKO İÇEREN BESİNLER HANGİLERİ?

Healthline içinde çinko bulunan besinleri ise şöyle sıralıyor

1. Et

Et mükemmel bir çinko kaynağıdır

2. Kabuklu deniz ürünleri

Kabuklu deniz ürünleri sağlıklı, düşük kalorili çinko kaynaklarıdır.

3. Baklagiller

Baklagiller nohut, mercimek ve fasulye gibi tüm çinko önemli miktarlarını ihtiva etmektedir.

4. Tohumlar (Kabak, bakla vs)

Tohumlar diyetinize sağlıklı bir katkı sağlar ve çinko alımınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

5. Fındık

Çam fıstığı, yer fıstığı, kaju fıstığı ve badem gibi kuruyemişler yemek çinko alımınızı artırabilir.

6. Süt

Peynir ve süt de çinko içeren besinlerdendir.

7. Yumurtalar

Yumurtalar orta düzeyde çinko içerir ve günlük hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.



8. Tam Tahıllar

Buğday, kinoa, pirinç ve yulaf gibi tam tahıllar bir miktar çinko içerir.

9. Bazı Sebzeler

Genel olarak, meyve ve sebzeler zayıf çinko kaynaklarıdır.

Bununla birlikte, patates, lahana, yeşil fasülye gibi bazı sebzeler makul miktarda içerir ve özellikle et yemiyorsanız günlük ihtiyaçlarınıza katkıda bulunabilir.

10. Bitter Çikolata

Belki de şaşırtıcı bir şekilde bitter çikolata makul miktarda çinko içerir.Ancak 100 gram bitter çikolata da 600 kalori içerir. Bu nedenle bazı sağlıklı besinler sağlarken, yüksek kalorili bir besindir.

ÇİNKO HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞÜ: DR. KOCAYA ANLATTI

"Demir ve iyot ile birlikte dünyada en sık görülen element eksikliği çinko eksikliğidir. Tıp tarihinde ilk kez İran’da çocuklarda salgın şeklinde cinsel gelişme geriliği ve cücelik görülmesi ile eksikliğinin önemi fark edilmiştir. " diyen Acıbadem Fulya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, çinko hakkında bilgiler verdi. Kocakaya, çinkonun faydaları nelerdir? Çinko eksikliğinde neler olur? Tüm sorularını yanıtladı. İşte Kocakaya'nın verdiği bilgiler ışığında çinko dosyası:

Çinko nedir?

Mikrobesin statüsünde alınması gereken bir metaldir. Sağlıklı bir erişkinin vücudunda çoğunluğu kas ve kemiklere bağlı şekilde 1.5 ila 2.5 gram arasında çinko bulunur.

Çinkonun görevleri neler?

Doku hasarının iyileştirilmesi

Hücre çoğalması

Ömrünün sonuna gelen hücrelerin bertarafında çinko önemli işlevlere sahiptir.



Çinko miktarı ne kadar alınmalı?

Çocuklarda günde 3 miligram çinko alımı yeterliyken sağlıklı kadınlarda günlük ihtiyaç 8 miligrama erkeklerde 11 miligrama yükselir. Gebelik ve emzirmede ihtiyaç daha da artar. Belirgin eksikliğinde tedavi dozu 30 miligrama kadar çıkar

Çinko eksikliği nelere yol açar?

Eksikliğinde çocuklarda gelişme geriliği, erişkinlerde cinsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olur.

Ekskliğinde çocuklarda gelişme geriliği

Erişkinlerde cinsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olur.



Çinko eksikliğinin sonuçlarında ne olur?

Demir ve iyot ile birlikte dünyada en sık görülen element eksikliği çinko eksikliğidir. Tıp tarihinde ilk kez İran’da çocuklarda salgın şeklinde cinsel gelişme geriliği ve cücelik görülmesi ile eksikliğinin önemi fark edilmiştir.

Çinko takviyesi nasıl yapılır?

Tablet formunda preparatlar mevcuttur

Çinko hangi besinlerde mevcut?

Et ve tavuk mükemmel çinko kaynaklarıdır. Katı vejetaryen ya da vegan olanlarda, obezite cerrahisi veya pankreatit geçirenlerde desteklenmesi büyük önem taşır.

Çinkonun yan etkileri var mı?

Bağırsaklardan çinko emen proteinler aynı zamanda bakır ve demir emiliminde de kullanıldığından aşırı ve gereksiz çinko alımı bakır –demir eksikliğine neden olur.

Sağlıklı bireylerde kanda çinko düzeyi yararlı bir testtir ama iltihabi hastalığı olanlarda bu test güvenilmez olur, o zaman hücre içinde çinko tayini gerekir.

Sağlıklı bireylerde kanda çinko düzeyi yararlı bir testtir ama iltihabi hastalığı olanlarda bu test güvenilmez olur, o zaman hücre içinde çinko tayini gerekir.

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