Seks playlisti: Sevişirken dinlenebilecek 60 seksi şarkı

Seks playlisti arıyorsanız, doğru adrestesiniz. Siz ve eşiniz biraz uyumsuzsanız, cinsel yaşamınızı iyileştirmenin de kolay bir yolu. Bu nedenle sessiz, tutkulu bir seksi tercih etmediğiniz sürece, elinizin altında sadece bir seks çalma listesine sahip olmanın hiçbir eksisi yoktur. Ayrıca, bunu seksi şarkılar eşliğinde yapmak, sessizce yapmak kadar samimi olabilir.

Bir çalma listesi oluşturmanın harika yanı, bunun sizin listeniz olmasıdır, yani istediğinizi ekleyebilirsiniz. İster Frank Ocean'dan "Thinkin Bout You" gibi şehvetli bir parçayı, ister Sam Smith'in Kim Petras'ın yer aldığı "Unholy" gibi daha hareketli bir şarkıyı tercih edin, ne tür anlar yaşamak istiyorsanız o tür şarkıları düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca sadece bir çalma listeniz olabileceğini söyleyen bir kural da yok. Birini yavaş, samimi seanslar için, birini daha müstehcen sevişmeler için, birini şipşaklar için kullanabilirsiniz. Sessiz seksi biraz garip bulursanız veya sesinizi bastırmayı tercih ederseniz, seks sırasında müzik size sessizliği doldurmak için etkili bir fırsat tanıyabilir.

Şimdi, lafı daha fazla uzatmadan, işte dinleyebileceğiniz en ateşli 60 seksi şarkı. Kendi oynatma listenize ne ekleyeceğinizi seçin ve biraz eğlenin; bunu hak ediyorsunuz.

1.“I Was Never There (feat. Gesaffelstein)” —The Weeknd

2. “Me Gustas” — Young Tender

3. “Nothing’s Gonna Hurt You Baby” — Cigarettes After Sex

4. “Japanese Denim” — Daniel Caesar

5. “Die For You - Remix” — The Weeknd and Ariana Grande

6."Unholy (feat. Kim Petras)" — Sam Smith

7. “Love Language” — SZA

8. “SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy)”—Amaarae

9. “HENTAI” — Rosalía

10. “Been Like This” Doja Cat

11. "Sex Talk" — Megan Thee Stallion

12. "Thinkin Bout You" — Frank Ocean

13. "Candy" — Doja Cat

14. "WAP" — Cardi B featuring Megan Thee Stallion

15. "Confident" — Justin Bieber featuring Chance the Rapper

16. "Wow" — Zara Larsson featuring Sabrina Carpenter

17. "Or Nah" — Ty Dolla $ign featuring The Weeknd, Wiz Khalifa, and DJ Mustard

18. "Goosebumps" — Travis Scott featuring Kendrick Lamar

19. "Wants and Needs" — Drake featuring Lil Baby

20. "Sweat" — Zayn

21. "Popstar" — DJ Khaled featuring Drake

22. "Damage" — H.E.R.

23. "Often" — The Weeknd

24. "Do I Wanna Know?" and "Woman" mashup — Arctic Monkeys and Harry Styles

25. "Formula" — Labrinth

26. "Mount Everest" — Labrinth

27. “Lovers” — Anna of the North

28. “SLOW DANCING IN THE DARK” — Joji

29. "Hold" — Vera

30. "Ribs" — Lorde

31. "Eyes on Fire" — Blue Foundation

32. "Cherry Wine" — Hozier

33. "Invite Me In" — Wild Ones

34. "Bags" — Clairo

35. "Dress" — Taylor Swift

36. "Adore You" — Miley Cyrus

37. "Waiting Game" — BANKS

38. "Atmosphere" — Joy Division

39. "Lollipop" — Lil Wayne

40. "Hands to Myself" — Selena Gomez

41. "Paperbacks" — Arlo Parks

42. "Papi Pacify" — FKA Twigs

43. “Feelin’ Myself” — Beyoncé and Nicki Minaj

44. “Cola” — Lana Del Rey

45. “Sexxx Dreams” — Lady Gaga

46. "My Humps" — Black-Eyed Peas

47. “Need You Tonight” — INXS

48. “You Really Got Me” — The Kinks

49. “Partition” — Beyoncé

50. “Side To Side” — Ariana Grande ft. Nicki Minaj

51. “Climax” — Usher

52. “Anaconda” — Nicki Minaj

53. “Bad Liar” — Selena Gomez

54. “Bon Appetit" — Katy Perry

55. “Taki Taki” — DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B

56. “Your Body Is a Wonderland” — John Mayer

57. “Sex Machine” — James Brown

58. “Earned It” — The Weeknd

59. “Please Me” — Cardi B and Bruno Mars

60. “break up with your girlfriend, i’m bored” — Ariana Grande