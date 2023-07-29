Seks playlisti: Sevişirken dinlenebilecek 60 seksi şarkı
Seks yapan her yetişkinin iyi bir seks çalma listesine ihtiyacı vardır. İyi seksi harika sekse dönüştürmenin kolay, eğlenceli ve ücretsiz bir yolu. Peki bu parçalar neler? Eğer bir liste oluşturmak istiyorsanız mutlaka bu listeye göz atın. İşte birbirinden farklı 60 seksi şarkı...
Seks playlisti arıyorsanız, doğru adrestesiniz. Siz ve eşiniz biraz uyumsuzsanız, cinsel yaşamınızı iyileştirmenin de kolay bir yolu. Bu nedenle sessiz, tutkulu bir seksi tercih etmediğiniz sürece, elinizin altında sadece bir seks çalma listesine sahip olmanın hiçbir eksisi yoktur. Ayrıca, bunu seksi şarkılar eşliğinde yapmak, sessizce yapmak kadar samimi olabilir.
Bir çalma listesi oluşturmanın harika yanı, bunun sizin listeniz olmasıdır, yani istediğinizi ekleyebilirsiniz. İster Frank Ocean'dan "Thinkin Bout You" gibi şehvetli bir parçayı, ister Sam Smith'in Kim Petras'ın yer aldığı "Unholy" gibi daha hareketli bir şarkıyı tercih edin, ne tür anlar yaşamak istiyorsanız o tür şarkıları düzenleyebilirsiniz.
Ayrıca sadece bir çalma listeniz olabileceğini söyleyen bir kural da yok. Birini yavaş, samimi seanslar için, birini daha müstehcen sevişmeler için, birini şipşaklar için kullanabilirsiniz. Sessiz seksi biraz garip bulursanız veya sesinizi bastırmayı tercih ederseniz, seks sırasında müzik size sessizliği doldurmak için etkili bir fırsat tanıyabilir.
Şimdi, lafı daha fazla uzatmadan, işte dinleyebileceğiniz en ateşli 60 seksi şarkı. Kendi oynatma listenize ne ekleyeceğinizi seçin ve biraz eğlenin; bunu hak ediyorsunuz.
1.“I Was Never There (feat. Gesaffelstein)” —The Weeknd
2. “Me Gustas” — Young Tender
3. “Nothing’s Gonna Hurt You Baby” — Cigarettes After Sex
4. “Japanese Denim” — Daniel Caesar
5. “Die For You - Remix” — The Weeknd and Ariana Grande
6."Unholy (feat. Kim Petras)" — Sam Smith
7. “Love Language” — SZA
8. “SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy)”—Amaarae
9. “HENTAI” — Rosalía
10. “Been Like This” Doja Cat
11. "Sex Talk" — Megan Thee Stallion
12. "Thinkin Bout You" — Frank Ocean
13. "Candy" — Doja Cat
14. "WAP" — Cardi B featuring Megan Thee Stallion
15. "Confident" — Justin Bieber featuring Chance the Rapper
16. "Wow" — Zara Larsson featuring Sabrina Carpenter
17. "Or Nah" — Ty Dolla $ign featuring The Weeknd, Wiz Khalifa, and DJ Mustard
18. "Goosebumps" — Travis Scott featuring Kendrick Lamar
19. "Wants and Needs" — Drake featuring Lil Baby
20. "Sweat" — Zayn
21. "Popstar" — DJ Khaled featuring Drake
22. "Damage" — H.E.R.
23. "Often" — The Weeknd
24. "Do I Wanna Know?" and "Woman" mashup — Arctic Monkeys and Harry Styles
25. "Formula" — Labrinth
26. "Mount Everest" — Labrinth
27. “Lovers” — Anna of the North
28. “SLOW DANCING IN THE DARK” — Joji
29. "Hold" — Vera
30. "Ribs" — Lorde
31. "Eyes on Fire" — Blue Foundation
32. "Cherry Wine" — Hozier
33. "Invite Me In" — Wild Ones
34. "Bags" — Clairo
35. "Dress" — Taylor Swift
36. "Adore You" — Miley Cyrus
37. "Waiting Game" — BANKS
38. "Atmosphere" — Joy Division
39. "Lollipop" — Lil Wayne
40. "Hands to Myself" — Selena Gomez
41. "Paperbacks" — Arlo Parks
42. "Papi Pacify" — FKA Twigs
43. “Feelin’ Myself” — Beyoncé and Nicki Minaj
44. “Cola” — Lana Del Rey
45. “Sexxx Dreams” — Lady Gaga
46. "My Humps" — Black-Eyed Peas
47. “Need You Tonight” — INXS
48. “You Really Got Me” — The Kinks
49. “Partition” — Beyoncé
50. “Side To Side” — Ariana Grande ft. Nicki Minaj
51. “Climax” — Usher
52. “Anaconda” — Nicki Minaj
53. “Bad Liar” — Selena Gomez
54. “Bon Appetit" — Katy Perry
55. “Taki Taki” — DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B
56. “Your Body Is a Wonderland” — John Mayer
57. “Sex Machine” — James Brown
58. “Earned It” — The Weeknd
59. “Please Me” — Cardi B and Bruno Mars
60. “break up with your girlfriend, i’m bored” — Ariana Grande