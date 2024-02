Sevgililer Günü'nde sevgilinizin asla unutamayacağı 5 romantik hareket

Hepimiz büyük romantik jestleri duymuşuzdur ancak uzmanlar unutulmaz anlarda önemli olanın düşünce olduğunu söylüyor. Neyin "romantik" olduğu konusunda herkesin farklı fikirleri olsa da hiçbir partnerin unutamayacağı bazı hareketler vardır.

Flört koçu Kat Nieh, "Romantizm, partnerinize özel olarak tasarladığınız bir deneyim yaratmaktır" diyor. "Romantizm, ikinizin daha güçlü ve daha derin bir duygusal bağ ve bağ kurmasıdır. Partnerinizin tamamen orada bulunarak ve kendisini güvende, görüldüğünü, duyulduğunu ve anlaşıldığını hissettirerek özel hissetmesini sağlayın."

Genellikle en büyük etki, partnerinizin istek ve ihtiyaçlarına dikkat ettiğinizi gösteren bir şey yapmaktır. Aklınıza hemen bir fikir gelmiyorsa, yapabileceğiniz bazı evrensel ve zamansız romantik jestler için ilişki uzmanlarına danıştık.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE SEVGİLİNİZİN ASLA UNUTAMAYACAĞI 5 HAREKET

1- Ona bir aşk mektubu yazın

Aşk mektubu, partnerinize sevildiğini ve takdir edildiğini bildirmenin eski moda ve uygun maliyetli bir yoludur.

Yürekten, elle yazılmış bir mektup sonsuza kadar saklanabilir ve sevildiğini hissetmeye ihtiyaç duyduklarında yeniden okunabilirBirine özel bir şiir ya da düzyazı yazmak inanılmaz derecede romantik bir jest çünkü bu onlara onu ne kadar derinden önemsediğinizi ve ilişkinize, onlar için özel bir yazı hazırlamak için zaman ve çaba harcayacak kadar değer verdiğinizi gösterir.

Daha da iyisi: Mektubu onlara söylemeden cebine veya çantasına koyun.

2- Yapılacaklar listesindeki bir öğeyi işaretlemelerine yardımcı olun

Yani partnerinizin her zaman yapmak istediği ancak henüz fırsat bulamadığı bir şeyi yapmasına yardım edebilirseniz, bunu unutması kolay olmayacaktır.

Kaynaklarınız varsa, Avrupa'da bir ay sürecek sırt çantalı gezi için rezervasyon yaptırmak harikadır.

Ribarsky, "Herkesin yapılacaklar listesi birbirinden büyük ölçüde farklılık gösteriyor ve mali durum bu maceraların üstesinden gelmeye her zaman izin vermiyor" diyor. "Ancak yapılacaklar listesindeki küçük öğelerin bile yerine getirilmesine yardımcı olmak, yalnızca onların hayallerini ve isteklerini dinlemediğinizi, aynı zamanda onların en iyi hayatlarını yaşamalarına yardımcı olmak istediğinizi de gösterir."

3- Bir geziye çıkabilirsiniz

Gezilerden bahsetmişken, unutulmaz bir tatil planlamak da yakın zamanda unutulmayacak bir başka romantik jesttir.

Randi Levin, "Bir gezi planlamak, diğer kişiye ve birlikte geçireceğiniz zamana yapılan bir yatırımdır" diyor. "Aynı zamanda her biriniz için neyin önemli olduğuna ışık tutuyor ve her ikinizin de yolun her adımında anılar yaratmasına olanak tanıyor. Tüm seyahat süreci, uzlaşmaya ve şansa odaklanan, açıklayıcı ve son derece samimi bir süreçtir."

Bu kaçışı planlamak için zamanın yok mu? O'Leary önceki bir macerayı hatırlamayı öneriyor.

"Çiftlere önermeyi sevdiğim romantik bir jest, evde birlikte geçireceğiniz harika bir tatili yeniden hatırlamaktır." diyor. "Bu, diğer kişiye, genellikle ilişkinin daha yeni olduğu zamanlarda, çiftin uzakta geçirdiği zamanı hatırlatır ve onlara hissettikleri tüm heyecanı ve sevgiyi hatırlatır. Bu, evde müzik, yemek, şarap ve bazı gerçekten eğlenceli aksesuarlar aracılığıyla yeniden yaratılabilir. "

4- Unutulmaz bir yemek yapın

Yemek özellikle çiftlerin bir araya gelmesinin en güzel yoludur. Güzel bir restoranda romantik bir yemeği paylaşmak kesinlikle keyiflidir ancak kendinize bir yemek planlamak için zaman ayırmanız gerçekten ne kadar önemsediğinizi gösterir.

Levin, "Birlikte yemek pişirmek veya kendinize özel bir yemek hazırlamak, duyularınızı harekete geçirebileceğiniz ve bir deneyimi paylaşabileceğiniz en samimi anlardan biridir" diyor. "Herkes yemek yemeli, ancak bir menüyü kişiselleştirmek ve birisiyle veya birisi için bir şeyler yaratmak için zaman ayırmak samimi ve bağlayıcıdır."

Unutulmaz bir yemek yaratmak için gereken çabanın da "çok seksi" bir yanı olduğunu ekliyor bu nedenle kıvılcımı yeniden canlandırmak istiyorsanız kesinlikle bu seçeneği düşünün.

5- Ona düşünceli bir hediye verin

Açıkçası, eğer partnerinizin sevgi dili hediye ise, sadece kendisi için bir şey seçmenizi takdir edecektir. Ancak partnerinizin, genellikle güzel sözler söylemeyi veya kocaman bir kucaklaşmayı tercih etse bile, bir hediyeyi ne kadar beğendiğini öğrendiğinizde şaşırabilirsiniz.

Kalley Hartman, "Partnerinize anlamlı ve düşünceli bir hediye vermek başka bir harika jest" diyor. "Bu, manevi değeri olan mücevherlerden, görmek istedikleri bir etkinliğe biletlerden ya da onlara sizi hatırlatan herhangi bir şey olabilir."