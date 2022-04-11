Unutulmaz anlara imza atın! Her tarza uygun 12 farklı düğün konsepti
Düğün gününüzde trend belirleyici olmak ve sevdiklerinizle birlikte büyük bir kutlama yapmak istiyorsanız düğününüz için tema belirleyerek başlamaya ne dersiniz? Birbirinden farklı ve renkli konsept düğün fikirleri ile unutulmaz anlara şahit olabilirsiniz. Her tarza uygun 12 farklı düğün konsepti...
Sıradan düğünlere elveda konsept düğünlere merhaba! Artık düğünler sadece evliliğinizi kutlamak için değil aynı zamanda farklı temalarla eğlenceye doymak için. Kendi tarzınıza uygun pek çok tema belirleyerek sevdiklerinizle evliliğinizi kutlayabilirsiniz. Farklı konseptlerle trend belirleyici olabilir ilginç fikirlerle unutulmaz anlar yaşayıp, yaşatabilirsiniz. Peki sizin tarzınız hangisi? Palmiyelerle dolu bir tropikal düğün mü yoksa bir otel düğünü mü? Sizler için tarzınızı ve temanızı belirleyebileceğiniz 12 farklı düğün konseptlerini belirledik...
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Rustik düğün konsepti
Daha salaş fakat samimi bir düğün istiyorsanız o zaman rustik düğün konsepti tam size göre! Kavanozları, dantelleri, makromeleri ve ip ışıklarını hazırlayın çünkü bir rustik tema kullanıyoruz! Eğer rustik düğün konsepti istiyorsanız o zaman şehir dışında bir ev tarzında mekan belirleyerek rustik düğününüzü gerçekleştirebilirsiniz.
Bohem düğün konsepti
Son zamanlarda evlilik tekliflerinde veya bekarlığa vedalarla oldukça popüler olan bohem tarzı bu sene düğünlerde de oldukça tercih edilen bir konsept. Hem farklı hem de oryantal dekorasyon tarzıyla düğününüzü bohem tarzında yapabilir uçuş uçuş bitkilerle masal gibi bir düğün içinde görünebilirsiniz.
Romantik düğün konsepti
Loş ışıklar, büyük romantik çiçekler ve şık sade masalardan hoşlanıyorsanız bu konsept tam size göre! Romantik konsept için fildişi ve pastel tonlarındaki düğün renklerini tercih edin ve çok sayıda taze çiçek ve mumla süsleyin.