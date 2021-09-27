Vakko Wedding 2022 ilkbahar yaz gelinlik modelleri: 21 ilham verici model

Romantik fırfırlar, kabarık kollar, gösterişli süslemeler ve dokuların canlı bir karışımı gibi ilginç ve ilham verici ayrıntılar, bir peri masalından fırlamış hissi veriyor. Gelinlik denilince klasik beyaz abiye modelleri her zaman modadır. Ancak bu yeni sezonda (2022/2023) hepimizin bildiği ve sevdiği klasik silüetlere yeni bir soluk getiren birçok gelinlik markası modeli trend oldu. Çiçek motifleri, tüyler, korse kalıpları, derin göğüs dekoltesi ve yırtmaçlar, kabarık kol detayları, fırfırlı etekler, ışıltılı dantel işlemeleri bu sezonun ve gelecek sezonun en gözde modelleri arasında yerini aldı. Peki hangi markanın gelinlik modeli nasıl tasarlandı? İlginç tasarımlarla ön plana çıkan markalar neler? Gelin birlikte yaklaşan düğünleriniz için farklı markaların tasarımlarına göz atalım...