Vakko Wedding 2022 ilkbahar yaz gelinlik modelleri: 21 ilham verici model
Pek çok ünlü markanın yer aldığı Vakko Wedding gelinlik modasını, gelin adayları ile buluşturuyor. Sezonun trendleri arasında; derin göğüs ve yırtmaçlar, çiçek motifleri, tüyler, kabarık kol detayları, balık modeli yer alıyor. Vakko'nun 2022 ilkbahar-yaz sezonu gelinlik trendine birlikte bakalım...
Romantik fırfırlar, kabarık kollar, gösterişli süslemeler ve dokuların canlı bir karışımı gibi ilginç ve ilham verici ayrıntılar, bir peri masalından fırlamış hissi veriyor. Gelinlik denilince klasik beyaz abiye modelleri her zaman modadır. Ancak bu yeni sezonda (2022/2023) hepimizin bildiği ve sevdiği klasik silüetlere yeni bir soluk getiren birçok gelinlik markası modeli trend oldu. Çiçek motifleri, tüyler, korse kalıpları, derin göğüs dekoltesi ve yırtmaçlar, kabarık kol detayları, fırfırlı etekler, ışıltılı dantel işlemeleri bu sezonun ve gelecek sezonun en gözde modelleri arasında yerini aldı. Peki hangi markanın gelinlik modeli nasıl tasarlandı? İlginç tasarımlarla ön plana çıkan markalar neler? Gelin birlikte yaklaşan düğünleriniz için farklı markaların tasarımlarına göz atalım...
Vakko Berta markasının fiyonk bağlama ile derin göğüs dekoltesi tasarımı...
Tercihini balık modeli gelinlikten yana yapmak isteyenlere Berta koleksiyonundan vücut hatlarını ortaya çıkaran model...
Berta markasının koleksiyonunda kabarık kollar ve prenses model gelinlik.