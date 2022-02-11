Yeni bir ilişki kavramı: Benching nedir? Benching ilişkide olduğunuzu gösteren 15 red flag

Modern flört terimlerine tam hakim olduğunuzu düşünmeye başladığınızda, bir yenisi ortaya çıkıyor. İşte "benching ilişki". İfadenin nereden geldiğini merak edecek olursanız: Sportif anlamda "birini yedek kulübesine koymak" yani oyun için yeteri kadar iyi olmadığı anlamına gelir. Bu yüzden iyi oyuncular tükenene kadar banklarında beklemeye mahkum olursunuz. Burada yedek oyuncu siz, oyun da flörtünüz oluyor. Peki birinin benching flörtü olduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz? Benching ilişki nedir? Benching ilişkide olduğunuz gösteren 15 işaret

Benching nedir?

Sevgili olmayalım ama arkadaş kalmayalım kavramı... Bir anda çıkagelirler ve bir anda ortadan kayboluş. Bir nevi Ghosting diyebilirsiniz ama bu benching. Bir anda çıkagelir ve sizi bir yerlere davet eder. 'Beni sevmese neden beni davet etti' diye düşünürsünüz sonra bir anda ortadan kaybolunca da suçu kendinizde ararsınız ama aslında ortada bir suçlu yoktur sadece benching vardır. Yok olduktan sonra bir mesaj atarlar ve tüm süreç tekrardan başlar. İkinci tur için tekrar davetiye alırsınız. Biraz bencil, biraz manipülatif. Aslında bu duruma siz izin verdiniz. Arkadaş değilsiniz ama sevgilide hiç değilsiniz. Bazen 'ilişkiden korkuyorum' gibi sözlerle sizi de oyalamaya çalışırlar. Umut verirler ama sınır belirlenmez... Bu durumda bir yerde yedek kulübesinde sizi bekletiyor olabilir.

Her zaman meşguldür

Herkesin hayatında meşgul olduğu ve zor zamanlar geçirdiği günler olur. Fakat ilişki içinde çok meşgul olan kişi, karşısındakini arka planda bekletmemelidir. Karşıdaki insanın da bir hayatı olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Ya açıkça meşgul olduğunu söyleyebilmeli ya da bazı fedakarlıklarda bulunmalıdır.

Garip saatlerde mesaj atar veya yazar

Gece geç saatlerde mesaj almak belki uyumadan önce düşündüğü son şeyin siz olduğunun tatlı bir göstergesi olabilir. Ancak sadece tuhaf saatlerde iletişim kuruyorsanız, şüphelenmeniz gerekir. Normal saatlerde, hayat akarken değil de sadece yalnız kaldığında veya canı sıkıldığında aklına geldiğinizi gösterir.

Bir sıcak bir soğuk davranır

Yarım saat önce aşk kelebeği gibi davranıp bir anda sebepsiz buzdolabına dönüyorsa belki de sebebi arka planda başka şeylerin dönmesidir.

Günlerce veya haftalarca ortalıktan kaybolur

Eğer gerçekten sizden hoşlanan biriyse sürekli sizinle iletişimde olmak ve hayatınızın ön sıralarında yer almak ister. Günlerce veya haftalarca iletişim kurmayıp, sonra bir anda çıkıp tekrar kaybolmak ‘yedek kulübesinde olduğunun’ göstergesidir.

Hiçbir şey yokmuş gibi geri gelir

Ortadan kaybolmak, yok saymak bir şeydir evet ama bir anda yeniden eskisi gibi ortaya çıkmak tamamen farklı bir toptur. Evet muhtemelen asıl oyuncu oyun dışı kaldı... Bunu size normal bir davranış gibi kabul ettirmeye çalışacaktır fakat siz bunu kabullenmemelisiniz. Bu, sağlıklı bir iletişim şekli değil.

Ne olduğunuzu bilmezsiniz

Sıcak-soğuk davranışlar, gitmeler-gelmeler, yok saymalar derken tam olarak karşıdaki kişinin hayatında nerede ve ne konumda olduğunu anlayamamak çok normaldir. Ama yapmak istedikleri zaten budur: ‘’Daha iyi biri gelene kadar sizi askıda tutmak’’.

Mesajlarına cevap vermez ama çevrimiçi olur

Bu, konuşmak için fazla meşgul olduklarının değil sadece sizinle konuşmak istemediğinin göstergesidir. Tabii ki sizinle iletişimini tamamen kesmez ama 3-4 saat sonra size samimiyetsiz bir cevap verecektir...

Söz vermez

Tüm seçeneklerini açık tutmak isteyecektir. En iyi seçenek için kafasında liste yapacak bu süreçte de geleceğe dair planlarda asla söz vermeyecektir çünkü karar verilene kadar asıl oyuncu belli değildir.

Söz verirse de tutmaz...

Sizinle heyecanlı heyecanlı bir hafta sonu planı yapacaktır ancak daha iyi bir teklif gelene kadar... Sizin bir planınızın olması, başka şeyleri ertelemiş olmanız onun umurunda olmayacağı için size planı iptal ettiğini de son dakika bayat bir bahaneyle söyleyecektir. Çünkü tek umursadığı kendi ajandasıdır.

Mesajlarını görür ama cevap vermez

Siz masumca meşgul olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında modern dünyada bir mesajı 10 dakikadan uzun süre görmemek pek ihtimal dahilinde değildir. Sadece cevap vermek istememiştir. Görecek ama cevap vermeye değer görmeyecektir muhtemelen.

Bir şeyler hep sözdedir, eylem olmaz

Güzel gelecek hayallerinden bahseder ama bu konuda hiçbir eylemde bulunmaz. Mesela en basitinden ikiniz için güzel bir yaz tatilinden bahseder ama yaz gelince ses seda çıkmaz.

Onu korkutmaktan çekinirsin

İyi bir ilişkinin temeli dürüst ve açık bir diyalog kurmaktır. İletişim çok önemlidir. Sorunlar tartışılabilmeli ve duygular paylaşılabilmelidir. Kendini tutuyor ve biraz ciddileştiğinde onu korkutacağını sonrasında geri çekileceğini düşünüyorsan, bu ilişki devam edemez.

Bıraktığınızda yeniden ortaya çıkar

Daha iyisini hak ettiğinize karar verip, ona mesaj atmayı kestiğinizde bir anda tekrar ortaya çıkar ve özürler dileyerek, ilk tanıştığınız zamanki gibi iyi davranmaya başlar. Ama aslında olan, yedeğini kaybetmek istememesidir...

İlişkiniz hiç ilerlemez

İlişkiler organik şeylerdir. Daha ciddi ve güzel bir şeye doğru ilerlerler veya sönüp giderler ama asla uzun süre yerinde saymazlar. Aylar sonra hala bir mesaj ve arama beklediğinizi veya partnerinizin ortadan belirli aralıklarla kaybolduğunu fark ederseniz yedeğe düştüğünüzü düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.

Kimse sizi bilmez

Onun hayatında ya da çevresinde kimse sizi bilmez. Eğer gerçek bir şey olsaydı bu tüm dünyaya duyurmak isterdi. Tamam, tüm dünya olmasa bile yakın çevresi bilirdi ama dimi?...