Bilimsel verilere dayanarak 7 maddede aldatıldığınızı nasıl anlarsınız?

Güven, bir ilişkinin görünmez bağıdır, peki bu bağın zayıfladığını sadece sezgilerinizle mi anlarsınız? Şüphelerinizin bir 'kuruntu' mu yoksa bilimsel verilere dayanan bir 'sinyal' mi olduğunu keşfetmeye hazır mısınız? Sadakatsizliğin sessizce fısıldadığı 7 psikolojik işareti mercek altına aldık.

Ancak unutmayın, bu değerlendirmeler her ilişki dinamiğinde aynı etkileri yaratmayabilir. Bu sebeple, okuduğunuz başlıklardan birkaçı eş zamanlı olarak gözlemleniyorsa şüphelenmek çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır.