Bilimsel verilere dayanarak 7 maddede aldatıldığınızı nasıl anlarsınız?
İlişkinizde bir şeylerin değiştiğini hissediyor ama adını koyamıyor musunuz? "Acaba yanılıyor muyum?" sorusuna bilimsel yanıtlar aradık ve uzman araştırmalarından yola çıkarak, aldatılma belirtilerini 7 maddede sıraladık.
Güven, bir ilişkinin görünmez bağıdır, peki bu bağın zayıfladığını sadece sezgilerinizle mi anlarsınız? Şüphelerinizin bir 'kuruntu' mu yoksa bilimsel verilere dayanan bir 'sinyal' mi olduğunu keşfetmeye hazır mısınız? Sadakatsizliğin sessizce fısıldadığı 7 psikolojik işareti mercek altına aldık.
Ancak unutmayın, bu değerlendirmeler her ilişki dinamiğinde aynı etkileri yaratmayabilir. Bu sebeple, okuduğunuz başlıklardan birkaçı eş zamanlı olarak gözlemleniyorsa şüphelenmek çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
1. BEKLENMEDİK DAVRANIŞ VE RUTİN DEĞİŞİMLERİ
İlişki uzmanı Dr. Shirley Glass, 'Not Just Friends' adlı çalışmasında sadakatsizliğin genellikle günlük rutinlerdeki ani sapmalarla başladığını belirtir. Partnerinizin uyku düzeninden işten dönüş saatlerine kadar sergilediği açıklanamayan değişimler, zihninin başka bir odak noktasına kaydığının işareti olabilir. Literatürde bu durum, her zaman öyle olmasa da, mevcut yaşam biçimini yeni bir gizli partnere uyumlama çabası olarak değerlendirilebilir. Bu değişimler tek başına bir kanıt olmasa da, süreklilik arz ettiğinde ilişkinin şeffaflığı açısından dikkatle alıması önerilir.
2. DİJİTAL GİZLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI
Modern ilişkiler üzerine araştırmalar yapan Dr. Michelle Drouin, 'Out of Touch' adlı eserinde teknolojik cihazların sadakatsizlik sürecinde nasıl 'araçsal' bir rol oynadığını detaylandırır. Partnerinizin telefonunu sürekli saklaması, şifrelerini aniden değiştirmesi veya bildirim geldiğinde sergilediği aşırı savunmacı tepki, dijital bir sınır ihlalinin göstergesi olabilir. Dr. Drouin'e göre, gizli dijital etkileşimler fiziksel bir eylemden aylar önce başlayan 'duygusal bir sızıntı'dır ve sadakatsizliğin en güçlü öncü sinyalidir. Bu durum, bireyin sanal alanda kendine özel ve ulaşılamaz bir 'güvenli bölge' yaratma arzusunun bir yansımasıdır.
3. DUYGUSAL UZAKLAŞMA VE YAKINLIK KAYBI
Ünlü ilişki araştırmacıları Dr. John Gottman ve Dr. Julie Gottman, sağlıklı bir ilişkinin temelinin 'duygusal erişilebilirlik' ve partnerin birbirine yaptığı 'bağ kurma teklifleri' olduğunu savunur. Partnerinizin sizinle olan paylaşımlarını azaltması, göz temasından kaçınması veya derin sohbetler yerine yüzeysel geçiştirme cümleleri kurması, duygusal yatırımın başka yöne aktarıldığını gösterebilir. Gottman Enstitüsü'ne göre, partnerin artık sizinle bağ kurma çabalarına yanıt vermemesi, bağın zayıfladığının net bir işaretidir. Bu mesafe, genellikle suçluluk duygusunun yarattığı bir savunma duvarı olarak karşımıza çıkar.