Flört dünyasının yeni trendi: Masterdating ile kendi kendimize randevuya çıkıyoruz!

Masterdating nedir?

TikTok’taki yeni flört trendi haline gelen masterdating, tek başına kaliteli zaman geçirmeyi ve kendi arkadaşlığından keyif almayı ifade eden bir terim. Kasıtlı olarak kendini randevuya çıkarmak ve hoşlandığı aktiviteleri yapmak ile ilgili olan bu trend, kişisel gelişime ve hobilere vakit ayırmayı sağlıyor. Bir tür öz sevgi ve iç gözlem uygulaması gibi çalışarak hayatta kendine iyi gelen şeylere odaklanmayı kolaylaştırıyor. Yani, herhangi bir partnere ihtiyaç duymadan da kendi arzu ve isteklerinin peşinden gidebilme cesaretini gösteriyor.