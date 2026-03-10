Ghosting’den yorulduk, love bombing’den bıktık: Yeni favorimiz 'chalance'

Olay şu: Akşam yemeği teklifini kabul ediyorsun çünkü onunla vakit geçirmek istiyorsun (ilgi).

Ama: O akşam zaten arkadaşlarınla planın varsa, o planı onun için iptal etmiyorsun (kayıtsızlık).

İşte o an karşı tarafa şu mesajı veriyorsun: "Hayatım zaten çok keyifli, sen bu keyfe eşlik edebilirsin ama bu keyfin tek kaynağı sen değilsin."