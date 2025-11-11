İlişkide yeni rol: 'Prenses Erkek' deyimi ne demek?

Onları Hemen Tanımanızı Sağlayacak 3 Klasik Hareket

Küçük Şeylere Büyük Dramalar: En ufak bir şeyi unuttuğunuzda (mesela yoğunluktan bir 'günaydın' demeyi geciktirdiğinizde), hemen trip atar veya "Beni sevmiyor musun artık?" moduna girer. Duygusal manipülasyon konusunda doktora yapmış gibidirler.

Emeği Sana Yükler: Hafta sonu planı mı yapılacak? O yapmaz. Randevu saati mi netleşecek? Size bırakır. Kendi ajandasını bile sizin takip etmenizi bekler. Çünkü o, efor sarf etmek zorunda olmayan taraftır.

Eleştiriye Tahammülsüzlük: İlişkideki bir sorunu çözmek istediğinizde ya da hatasını söylediğinizde, hemen savunmaya geçer, küser ya da konuyu bambaşka bir yere çeker. Çünkü prensesler hata yapmaz, sadece hayranlık toplar.