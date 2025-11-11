İlişkide yeni rol: 'Prenses Erkek' deyimi ne demek?
Hepimiz kabul edelim: Bir ilişkiye başlarken beklentimiz; destek, anlayış ve tabii ki biraz ilgi görmek. Ama bazen işler kontrolden çıkıyor ve kendimizi sürekli ilgi isteyen, alıngan ve sürekli pohpohlanması gereken bir partnerle karşı karşıya buluyoruz. İşte tam bu noktada, son zamanların en popüler ama en can sıkıcı etiketi devreye giriyor: P'renses Erkek'...
Sürekli sosyal medyada gördüğümüz 'Prenses Erkek' deyimi ne anlama geliyor? Ve neden bizim jenerasyonumuzda bu kadar çok "prenses" var? Gelin, bu yeni ilişki dinamiğini samimi bir dille masaya yatıralım...
'Prenses Erkek', ilişkiye getirdiği emekten çok daha fazlasını bekleyen ve beklentileri karşılanmadığında aşırı duygusal tepkiler veren erkek profilini tanımlıyor... Bunlar, partnerlerinin sürekli kendilerini mutlu etmesi, sorunlarını çözmesi ve asla eleştirmemesi gerektiğine inanan kişiler oluyor.
Onları Hemen Tanımanızı Sağlayacak 3 Klasik Hareket
Küçük Şeylere Büyük Dramalar: En ufak bir şeyi unuttuğunuzda (mesela yoğunluktan bir 'günaydın' demeyi geciktirdiğinizde), hemen trip atar veya "Beni sevmiyor musun artık?" moduna girer. Duygusal manipülasyon konusunda doktora yapmış gibidirler.
Emeği Sana Yükler: Hafta sonu planı mı yapılacak? O yapmaz. Randevu saati mi netleşecek? Size bırakır. Kendi ajandasını bile sizin takip etmenizi bekler. Çünkü o, efor sarf etmek zorunda olmayan taraftır.
Eleştiriye Tahammülsüzlük: İlişkideki bir sorunu çözmek istediğinizde ya da hatasını söylediğinizde, hemen savunmaya geçer, küser ya da konuyu bambaşka bir yere çeker. Çünkü prensesler hata yapmaz, sadece hayranlık toplar.
Bu Etiket Neden Şimdi Patladı?
'Prenses Erkek' etiketinin bu kadar yayılması, aslında bizim, kadınların ortak bir isyanı:
Duygusal Yükten Sıkılma: Günümüzde hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz. Yetmiyor, bir de partnerin tüm duygusal iniş çıkışlarını, alınganlıklarını ve planlama yükünü (o meşhur emotional labor'ı) taşımak zorunda kalıyoruz. Bu yük ağır geldi ve sonunda "Yeter artık, ben senin annen değilim!" deme şeklimiz oldu bu etiket.
Sosyal Medya Desteği: TikTok'ta ya da Instagram'da bir kadın, bu durumu anlatan komik bir video paylaştığında, yüz binlerce kadın "Aynısı bende de var!" diye tepki veriyor. Bu ortak deneyimler, etiketlenmeyi bir dayanışma ve mizah yolu haline getirdi.
Yeni Roller: Erkekler artık duygusal. Bu iyi. Ama bazıları duygusallığı, aşırı talepkarlıkla karıştırdı. Biz de onlara, bu durumun ne kadar absürt göründüğünü göstermek için, "prenses" gibi tatlı ama alaycı bir unvan taktık.