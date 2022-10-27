10 kilo veren Nurgül Yeşilçay, kırmızı elbisesiyle dikkat çekti

Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medyadan yeni fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu, son olarak kırmızı elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

"KIRMIZI AŞKIM"

Yeşilçay, son paylaşımıyla gündem oldu. Kırmızı elbisesiyle poz veren ünlü isim, yayınladığı karelere "Kırmızı aşkım" notunu düştü. 46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, paylaşımlarından birine de "Ya ben yakında kilo milo alırım. Bunu da koyayım gözümün önünde dursun" ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Nurgul Yesilcay (@nurgulyesilcayy)'in paylaştığı bir gönderi

"16 SAAT AÇ KALIYORUM"

Gözaltı torbalarına yumurta akı, selülitleri için filtre kahve kullandığını dile getiren Yeşilçay, geçtiğimiz haftalarda 16 saat aç kalarak zayıfladığını söyledi. Ünlü isim, "Gece yemek yemeyi bıraktım 16 saat aç kalıyorum. Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum" demişti.

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