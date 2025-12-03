2. evlilik yıl dönümlerini kutladılar! Alina Boz ve Umut Evirgen'den romantik kareler
Ünlü oyuncu Alina Boz ile yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen çifti, evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kutlayarak mutluluklarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştılar.
Ünlü oyuncu Alina Boz ile iş insanı ve yapımcı Umut Evirgen, evliliklerinin ikinci yılını geride bırakarak mutluluklarını sosyal medyadan paylaştıkları romantik karelerle kutladılar.
Çift, 2 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’da; Özge Özpirinçci, Fatih Terim, Burak Can ve Cemre Beygüven gibi ünlü isimlerin şahitliğinde gerçekleşen sade ama şık bir törenle hayatlarını birleştirmişti.
Çift için 2025 yılı oldukça hareketli ve başarılı geçti. Alina Boz yeni projeleri ve reklam anlaşmalarıyla kariyerine odaklanırken, Umut Evirgen de yapımcılık ve aile şirketindeki eğlence sektörü yatırımlarıyla meşgul oldu.
Bu yoğunluğun arasında, yaz aylarında Roma'da baş başa yaptıkları tatil ve Ekim ayında Alina Boz'un 27. yaş gününün Umut Evirgen tarafından New York Central Park'ta sürpriz bir kutlamayla taçlandırılması, magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.