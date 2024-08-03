20 kilo vermişti! Ayça Erturan'ın son hali görenleri şaşırttı

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Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş kitlelere duyuran Ayça Erturan, Oğulcan Kırca ile 2014 yılında dünyaevine girdi ve 2021'de kızı Nova'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
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Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Erturan, bu kez verdiği kilolarla gündem oldu. Snob Magazin'e konuşan yıldız, tam 20 kilo verdiği açıkladı.
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Erturan, "Yemedim içmedim. Restoranların önünden geçerken kafamı çeviriyorum. Kokular geliyor burnumu tıkıyorum. Böyle önlemler aldım. Eski fotoğraflarıma bakınca ‘Kim o kız?’ diyorum" dedi.
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Erturan, "Yemedim içmedim. Restoranların önünden geçerken kafamı çeviriyorum. Kokular geliyor burnumu tıkıyorum. Böyle önlemler aldım. Eski fotoğraflarıma bakınca ‘Kim o kız?’ diyorum" dedi.