20 kilo vermişti! Ayça Erturan'ın son hali görenleri şaşırttı

Oyuncu Ayça Erturan verdiği kilolarla gündeme geldi. 20 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi.

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20 kilo vermişti! Ayça Erturan'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim : 1

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş kitlelere duyuran Ayça Erturan, Oğulcan Kırca ile 2014 yılında dünyaevine girdi ve 2021'de kızı Nova'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.  

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20 kilo vermişti! Ayça Erturan'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim : 2

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Erturan, bu kez verdiği kilolarla gündem oldu.  Snob Magazin'e konuşan yıldız, tam 20 kilo verdiği açıkladı. 

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20 kilo vermişti! Ayça Erturan'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim : 3

 Erturan, "Yemedim içmedim. Restoranların önünden geçerken kafamı çeviriyorum. Kokular geliyor burnumu tıkıyorum. Böyle önlemler aldım. Eski fotoğraflarıma bakınca ‘Kim o kız?’ diyorum" dedi.
 

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20 kilo vermişti! Ayça Erturan'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim : 4

Erturan, "Yemedim içmedim. Restoranların önünden geçerken kafamı çeviriyorum. Kokular geliyor burnumu tıkıyorum. Böyle önlemler aldım. Eski fotoğraflarıma bakınca ‘Kim o kız?’ diyorum" dedi. 