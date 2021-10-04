20 soruda Fikri Karayel

İkinci stüdyo albümü ‘Uzaktan’ ile şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkan sanatçı, kendine has vokal tekniğiyle ruhunuza işleyecek kelimelere ses veriyor. Karayel’in kırmızı çizgilerine, ruh haline ve hayallerine birlikte odaklanıyoruz.

Röportaj: Baran Alışkan / Elele Eylül sayısından

Fotoğraf: Fethi Karaduman

Şimdilik kendim kalmayı başardım! Herkese yetmeyi beceremedim! Bir bütün hissediyorum. Davulcumun yerinde olmak isterdim. Hayal kırıklıklarından çok korkarım. Başkalarının benim adıma verdiği kararlardan pişmanım. Endüstriyel yaşam henüz tam olarak gelişmemişti ve daha keşfedilecek çok şey vardı. Bu yüzden 50’lerde yaşamak isterdim. Da Vinci gibi biri olmak isterdim. Sevdiklerimle zaman geçirebilmek beni çok mutlu eder. Yanlış anlaşılmak beni çok üzer. Ayrımcılıktan nefret ederim. Özgürce yaşamak isterim. Sosyal medya trendleri çok abartılıyor. Doğanın ve hayvanların kıymetini bilmiyoruz. Kendime yüklediğim sorumluluk hissiyatını değiştirmek isterdim. Bilim disiplinini benimserim. Konser takvimimize yeni ülkeler eklemeyi hayal ediyorum. Israrla anlaşılmadığımda yalan söylerim. Beni anlatmayan şarkıları asla söylemem. Kendimi karmaşık, dingin ve konsantre kelimeleriyle tanımlarım.

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