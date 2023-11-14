2024 Grammy Ödülleri adayları açıklandı
Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden Grammy'nin 66. adayları belli oldu.
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy için adaylar belli oldu. Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Boygenius , Miley Cyrus, Jon Batiste, Victoria Monét ve Billie Eilish'in adaylar arasında yer aldığı listede dokuz adaylıkla SZA öne çıktı.
2024 GRAMMY ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?
2024 Grammy ödül töreni, 4 Şubat 2024'te Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da gerçekleşecek. Resmi olarak 66. GRAMMY Ödülleri olarak bilinen 2024 GRAMMY'leri, CBS Televizyon Ağı'nda canlı olarak (20:00-23:30, LIVE ET/17:00-20:30, LIVE PT) yayınlanacak ve Paramount+ üzerinden yayınlanacak .
66. GRAMMY ÖDÜLLERİ'NİN ADAYLARI
YILIN ALBÜMÜ
World Music Radio- Jon Batiste
The Record- Boygenius
Endless Summer Vacation- Miley Cyrus
Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd- Lana Del Rey
The Age of Pleasure- Janelle Monáe
Guts- Olivia Rodrigo
Midnights- Taylor Swift
SOS- SZA
YILIN ŞARKISI
A&W (Lana Del Rey), Anti-Hero (Taylor Swift), Butterfly (Jon Batiste), Dance The Night (From Barbie The Album) (Dua Lipa), Flowers (Miley Cyrus), Kill Bill (SZA), Vampire (Olivia Rodrigo), What Was I Made For? [From The Motion Picture “Barbie”] (Billie Eilish).
EN İYİ POP SOLO PERFORMANSI
Flowers (Miley Cyrus), Paint The Town Red (Doja Cat), What Was I Made For? [From The Motion Picture “Barbie”] (Billie Eilish), Vampire (Olivia Rodrigo), Anti-Hero (Taylor Swift).
EN İYİ POP-GRUP PERFORMANSI
Thousand Miles (Miley Cyrus ve Brandi Carlile), Candy Necklace (Lana Del Rey ve Jon Batiste), Never Felt So Alone (Labrinth ve Billie Eilish), Karma (Taylor Swift ve Ice Spice), Ghost In The Machine (SZA ve Phoebe Bridgers).