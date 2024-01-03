2024 yılını Bali'de karşılayan Hande Erçel'den yeni pozlar

2024'ü Bali'de karşılayan Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel, yeni rotalarından keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

2024 yılını Bali'de karşılayan Hande Erçel'den yeni pozlar

Son olarak Bambaşka Biri dizisi ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Hande Erçel,  Hakan Sabancı ile bir süredir aşk yaşıyor. İlişkilerinde 1. yılı deviren Hande Erçel ve Hakan Sabancı, yeni yıla beraber girdi. 

Hande Erçel'den yeni pozlar

Yeni seneye Bali'de giren Hakan Sabancı ve Hande Erçel Bali'deki tatillerinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştılar. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

 
 
 
 
 
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