2024’te bebek sevinci yaşayan ünlüler
2024 yılı ünlülerin bebek sevinçleriyle dolu bir yıl oldu! 2024 yılında anne - baba olan ünlüleri bir araya getirdik. İşte Gonca Vuslateri'nden Eda Ece'ye Azra Akın'dan Giray Altınok'a bebek sahibi olan ünlüler...
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Burcu Biricik ve Emre Yetki bu yıl anne baba olan ünlüler arasında. Çift kızlara Luna ismini verdi.
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Kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile evli olan Yıldız Çağrı Atiksoy, 21 Mayıs 2024 tarihinde kızına kavuştu.
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Oyuncu Eda Ece, 4 Nisan 2024'te kızı Mina İpek'i kucağına aldı.
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2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine giren, bir sene sonra da oğlu Demir'i kucağına alan Azra Akın, ikinci kez anne oldu.