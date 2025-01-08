2025 Amerika Güzeli hemşirelik öğrencisi Abbie Stockard oldu
2025 Amerika güzeli belli oldu. Hemşirelik öğrencisi Abbie Stockard yılın güzeli seçildi.
ABD'nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss America, 5 Ocak 2025'te Florida'nın Orlando şehrinde düzenlendi. Miss America 2025 yarışmasında, Auburn Üniversitesi'nde hemşirelik öğrencisi olan 22 yaşındaki Abbie Stockard, yeni Miss America unvanını kazandı.
Fotoğraf: Instagram
Stockard, Pazar günü Orlando, Florida'da düzenlenen yıllık yarışmada, her bir ABD eyaletinden ve Washington DC ve Porto Riko'dan birer aday olmak üzere 51 diğer adayı geride bıraktı.
Fotoğraf: Instagram
Kazanan olarak, yalnızca Miss America tacını değil, aynı zamanda 50 bin dolarlık ödülü de aldı. Tacını, geçen yılın birincisi Madison Marsh'ın elinden devraldı.
Fotoğraf: Instagram
Abbie Stockard, tacını 2024'ün birincisi Madison Marsh'ın elinden aldı.
Final öncesinde Abbie Stockard, Instagram üzerinden yarışmaya giden yolculuğunu anlatırken; "Bu gece, yeni bir Miss America taçlandırılacak. Bu akşama adım attığımda heyecan, onur ve minnettarlıkla doluyum" demişti.
Fotoğraf: Instagram