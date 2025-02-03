2025 Grammy ödülleri sahiplerini buldu! İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri

67. Grammy Ödülleri, Crypto.com Arena’da sahiplerini buldu. 11 adaylıkla tüm adayları geride bırakan Beyoncé, en iyi country albümü de dahil olmak üzere iki ödül kazandı. Bazı ünlüler geceye şıklıkları ile damga vurdu. İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri...

Özge Çolak

Özge Çolak
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2025 Grammy ödülleri sahiplerini buldu! İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri - Resim : 1

Müzik dünyasının Oscar’ı olarak nitelendirilen ve müzik endüstrisinin başarılı sanatçılarının onurlandırıldığı Grammy Ödülleri dün gece Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da gerçekleşti.  

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2025 Grammy ödülleri sahiplerini buldu! İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri - Resim : 2

Geceye damga vuran isim Beyonce oldu. 11 adaylıkla tüm adayları geride bırakan Beyonce, En İyi Country albümü de dahil olmak üzere iki ödül kazandı ve bu kategoride ödül kazanan ilk siyahi sanatçı oldu.

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2025 Grammy ödülleri sahiplerini buldu! İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri - Resim : 3

İşte Grammy 2025'in kazananları... 

Yılın Şarkısı

Not Like Us- Kendrick Lamar

Yılın Albümü

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Yılın Kaydı

Not Like Us - Kendrick Lamar

En İyi Rock Şarkısı

Broken Man -Annie Clark

İkili veya Grupla Yapılmış En İyi Pop Performansı

Lady Gaga,Bruno Mars- Die With a Smile

En İyi Enstrümantal Pop Albümü

Plot Armor - Taylor Eigsti

En İyi R&B Şarkısı

Saturn- SZA

Küresel Müzik Performansı

Bemba Colorá-Gloria Estefan, Sheila E., Mimy Succar

En İyi Yeni Sanatçı

Chappell Roan

En İyi Alternatif Müzik Albümü

All Born Screaming- Annie Clark

En İyi Çağdaş Blues Albümü

Mileage- Ruthie Foster

En İyi Country Albümü

Cowboy Carter- Beyoncé

En İyi Caz Vokal Albümü

A Joyful Holiday- Samara Joy

En İyi Pop Vokal Albümü

Short n' Sweet- Sabrina Carpenter

En İyi Rap Albümü

Alligator Bites Never Heal- Doechii

En İyi Pop Solo Performansı

Espresso- Sabrina Carpenter

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2025 Grammy ödülleri sahiplerini buldu! İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri - Resim : 4

En İyi Rap Performansı

Not Like Us- Kendrick Lamar

En İyi Rap Şarkısı

Not Like Us- Kendrick Lamar

En İyi R&B Performansı

Made For Me (Live on BET)- Priscilla Renea

En İyi R&B Albümü

11:11- Chris Brown

En İyi Country Şarkısı

The Architect- Kacey Musgraves, Shane McAnally, Josh Osborne

En İyi Dans / Elektronik Albümü

Brat- Charli XCX

En İyi Rock Performansı

Now and Then- The Beatles

En İyi İkili / Grup Country Performansı

II MOST WANTED- Beyoncé, Miley Cyrus

En İyi Country Solo Performansı

It Takes a Woman- Chris Stapleton

En İyi Geleneksel R&B Performansı

That's You-Lucky Daye

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm

Visions-Norah Jones

En İyi Amerikan Roots Şarkısı

American Dreaming- Sierra Ferrell, Melody Walker

En İyi Komedi Albümü

Dave Chappelle: The Dreamer- Dave Chappelle