2025 Grammy ödülleri sahiplerini buldu! İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri
67. Grammy Ödülleri, Crypto.com Arena’da sahiplerini buldu. 11 adaylıkla tüm adayları geride bırakan Beyoncé, en iyi country albümü de dahil olmak üzere iki ödül kazandı. Bazı ünlüler geceye şıklıkları ile damga vurdu. İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri...
Müzik dünyasının Oscar’ı olarak nitelendirilen ve müzik endüstrisinin başarılı sanatçılarının onurlandırıldığı Grammy Ödülleri dün gece Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da gerçekleşti.
Geceye damga vuran isim Beyonce oldu. 11 adaylıkla tüm adayları geride bırakan Beyonce, En İyi Country albümü de dahil olmak üzere iki ödül kazandı ve bu kategoride ödül kazanan ilk siyahi sanatçı oldu.
İşte Grammy 2025'in kazananları...
Yılın Şarkısı
Not Like Us- Kendrick Lamar
Yılın Albümü
Taylor Swift - The Tortured Poets Department
Yılın Kaydı
Not Like Us - Kendrick Lamar
En İyi Rock Şarkısı
Broken Man -Annie Clark
İkili veya Grupla Yapılmış En İyi Pop Performansı
Lady Gaga,Bruno Mars- Die With a Smile
En İyi Enstrümantal Pop Albümü
Plot Armor - Taylor Eigsti
En İyi R&B Şarkısı
Saturn- SZA
Küresel Müzik Performansı
Bemba Colorá-Gloria Estefan, Sheila E., Mimy Succar
En İyi Yeni Sanatçı
Chappell Roan
En İyi Alternatif Müzik Albümü
All Born Screaming- Annie Clark
En İyi Çağdaş Blues Albümü
Mileage- Ruthie Foster
En İyi Country Albümü
Cowboy Carter- Beyoncé
En İyi Caz Vokal Albümü
A Joyful Holiday- Samara Joy
En İyi Pop Vokal Albümü
Short n' Sweet- Sabrina Carpenter
En İyi Rap Albümü
Alligator Bites Never Heal- Doechii
En İyi Pop Solo Performansı
Espresso- Sabrina Carpenter
En İyi Rap Performansı
Not Like Us- Kendrick Lamar
En İyi Rap Şarkısı
Not Like Us- Kendrick Lamar
En İyi R&B Performansı
Made For Me (Live on BET)- Priscilla Renea
En İyi R&B Albümü
11:11- Chris Brown
En İyi Country Şarkısı
The Architect- Kacey Musgraves, Shane McAnally, Josh Osborne
En İyi Dans / Elektronik Albümü
Brat- Charli XCX
En İyi Rock Performansı
Now and Then- The Beatles
En İyi İkili / Grup Country Performansı
II MOST WANTED- Beyoncé, Miley Cyrus
En İyi Country Solo Performansı
It Takes a Woman- Chris Stapleton
En İyi Geleneksel R&B Performansı
That's You-Lucky Daye
En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm
Visions-Norah Jones
En İyi Amerikan Roots Şarkısı
American Dreaming- Sierra Ferrell, Melody Walker
En İyi Komedi Albümü
Dave Chappelle: The Dreamer- Dave Chappelle