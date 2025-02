2025 Grammy ödülleri sahiplerini buldu! İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri

En İyi Rap Performansı

Not Like Us- Kendrick Lamar

En İyi Rap Şarkısı

Not Like Us- Kendrick Lamar

En İyi R&B Performansı

Made For Me (Live on BET)- Priscilla Renea

En İyi R&B Albümü

11:11- Chris Brown

En İyi Country Şarkısı

The Architect- Kacey Musgraves, Shane McAnally, Josh Osborne

En İyi Dans / Elektronik Albümü

Brat- Charli XCX

En İyi Rock Performansı

Now and Then- The Beatles

En İyi İkili / Grup Country Performansı

II MOST WANTED- Beyoncé, Miley Cyrus

En İyi Country Solo Performansı

It Takes a Woman- Chris Stapleton

En İyi Geleneksel R&B Performansı

That's You-Lucky Daye

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm

Visions-Norah Jones

En İyi Amerikan Roots Şarkısı

American Dreaming- Sierra Ferrell, Melody Walker

En İyi Komedi Albümü

Dave Chappelle: The Dreamer- Dave Chappelle