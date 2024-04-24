23 Nisan reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirveyi korudu

Dün akşam başarılı diziler Yabani, Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümleri ekrana geldi. 23 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu.

1 / 6
23 Nisan reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirveyi korudu - Resim : 1

23 Nisan Salı yayın akışına göre, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani, Bahar dizilerinin; Survivor yarışmasının yeni bölümleri ekrana gelirken, Atv'de Ben Bu Cihana Sığmazam yerine MKE Ankaragücü ve Beşiktaş maçı izleyicisi ile buluştu. 

2 / 6
23 Nisan reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirveyi korudu - Resim : 2

Her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. 23 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları da belli oldu. 

3 / 6
23 Nisan reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirveyi korudu - Resim : 3

Show TV’nin MF Yapım imzalı fenomen dizisi “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dün akşam ekrana gelen 10. bölümüyle Salı akşamına damgasını vurdu. Dizi, heyecanın doruklara tırmandığı yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi ve tüm kategorilerde birinci oldu.

4 / 6
23 Nisan reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirveyi korudu - Resim : 4

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada MKE Ankaragücü Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması yer aldı.