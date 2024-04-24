23 Nisan reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirveyi korudu
Dün akşam başarılı diziler Yabani, Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümleri ekrana geldi. 23 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu.
23 Nisan Salı yayın akışına göre, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani, Bahar dizilerinin; Survivor yarışmasının yeni bölümleri ekrana gelirken, Atv'de Ben Bu Cihana Sığmazam yerine MKE Ankaragücü ve Beşiktaş maçı izleyicisi ile buluştu.
Her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. 23 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları da belli oldu.
Show TV’nin MF Yapım imzalı fenomen dizisi “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dün akşam ekrana gelen 10. bölümüyle Salı akşamına damgasını vurdu. Dizi, heyecanın doruklara tırmandığı yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi ve tüm kategorilerde birinci oldu.
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada MKE Ankaragücü Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması yer aldı.