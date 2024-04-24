23 Nisan reyting sonuçları belli oldu: Bahar dizisi reytinglerde zirveyi korudu

23 Nisan Salı yayın akışına göre, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani, Bahar dizilerinin; Survivor yarışmasının yeni bölümleri ekrana gelirken, Atv'de Ben Bu Cihana Sığmazam yerine MKE Ankaragücü ve Beşiktaş maçı izleyicisi ile buluştu.