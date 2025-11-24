32 yaşına girdi! Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şimdilerde Metin Akdülger'le başrolünü paylaştığı İki Dünya Bir Dilek filmi ile adından söz ettiren Hande Erçel, bugün 32 yaşına girdi. Erçel'e sette doğum günü sürprizi düzenlendi. Ünlü oyuncu kutlamaya hem duygulandı hem de mutlu oldu.

Özge Çolak

Prime Video’nun merakla beklenen yerli Orijinal filmi İki Dünya Bir Dilek geçtiğimiz günlerde galasını yapmıştı. Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrolünü üstlendiği Film 25 Kasım’da yayınlanacak. 

İki Dünya Bir Dilek filmi ile adından söz ettiren Hande Erçel, bugün 32 yaşına girdi.  

Erçel'e sette doğum günü sürprizi düzenlendi.  Pastayı gören oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi. 

Ünlü oyuncu rol arkadaşına ve set ekibine teşekkür ederken duygulandı.  