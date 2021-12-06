47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
47'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının isimleri ödül töreninde bir araya geldi. Peki 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimlerin oldu? Kimler ödül aldı? İşte geceden detaylar...
Bu yıl 47'nci kez verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede sunuculuğu Cem Davran ve Çağla Şıkel üstlendi.
YILDIZI PARLAYANLAR KİMLER OLDU?
Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görüldü.
47. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ:
- En iyi Kadın Oyuncu: Ezgi Mola ve Merve Dizdar
- En İyi Erkek Oyuncu: Çağlar Ertuğrul
- En İyi Dizi: Camdaki Kız
- En iyi kadın sunucu: Müge Anlı
- En iyi gündüz kuşağı programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert
- En iyi erkek sunucu: Acun Ilıcalı
- Yıldızı parlayanlar: Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel, Melis Sezen
- En iyi çocuk oyuncu: Aylin Akpınar
- Yaşam boyu onur ödülü: İbrahim Tatlıses
- En iyi rap sanatçısı: Sefo
- En iyi proje albümü: 1977 SEZEN'Lİ ŞARKILAR (EMİR ERSOY)
- En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu: Ayça Ayşin Turan
- En iyi romantik komedi dizisi erkek oyuncu: Aytaç Şaşmaz
- En iyi dizi çifti: Sen Çal Kapımı (Hande Erçel- Kerem Bürsin)
- En iyi kadın haber sunucusu: Nazlı Çelik
- En iyi erkek haber sunucusu: Deniz Bayramoğlu
- En iyi haber programı: 5N1K- Cüneyt Özdemir
- En iyi dizi müziği: Alp Yenier- Masumlar Apartmanı
- En iyi senaryo: Berkun Oya- Bir Başkadır
- En iyi yönetmen: Çağrı Vila Lostuvalı- Çiğdem Bozali (Masumlar Apartmanı)
- En iyi kadın influencer: Rachel Araz Kiresepi
- En iyi erkek influencer: Cemal Can Canseven
- En iyi çıkış yapan: Kurtuluş Kuş & Burak Bulut, Zehra
- En iyi DJ: Burak Yeter
- Azerbaycan'ın parlayan yıldızı: Nahide Babashli
- En iyi komedi dizisi: Çok Güzel Hareketler 2- KANAL D
- En iyi komedi dizisi kadın oyuncu: Günay Karacaoğlu- Gençliğim Eyvah