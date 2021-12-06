47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 47'nci kez verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede sunuculuğu Cem Davran ve Çağla Şıkel üstlendi.

YILDIZI PARLAYANLAR KİMLER OLDU?

Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görüldü.

47. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ:

En iyi Kadın Oyuncu: Ezgi Mola ve Merve Dizdar

En İyi Erkek Oyuncu: Çağlar Ertuğrul

En İyi Dizi: Camdaki Kız