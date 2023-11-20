5 ayda 22 kilo vermişti: Ata Demirer'den smokinli poz... İşte yeni hali

Uğur Yücel, Esra Bilgiç gibi isimlerin yer aldığı 'Bir İhtimal Daha Var' filminin set hazırlıklarını tamamlayan Ata Demirer, verdiği kilolarla dikkat çekti.

'Bir İhtimal Daha Var' setinin son gününde yaptığı smokinli paylaşımlarla adından söz ettiren Ata Demirer'e yorum yağdı.

Ata Demirer'e Demet Özdemir "Heyt" yorumunda bulunurken takipçileri ise "madem zayıflayınca bu kadar yakışıklı olacaktın neden bu zamana kadar kilo vermedin gibi" yorumlar yaptı. Bir diğer takipçisi ise Demirer'in 'filinta' gibi olduğunu yazdı.

'4,5 AYDA 22 KİLO VERDİM'

Ata Demirer, konuk olduğu programda, "22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım" demişti.