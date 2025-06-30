5 aylık bebeğini bir komplikasyon sonucu kaybetmişti... Ege Kökenli günler sonra içini döktü

Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları, Aykut Enişte, Asla Vazgeçmem, Duy Beni ve Kefaret gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu. Kökenli daha sonra anne olacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayarken yaşadığı acı olayın ardından sessizliğini bozdu.

Mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğini kaybettiğini duyuran ve zor günler geçiren Kökenli, haftalar sonra yeniden bir paylaşım yaparak duygularını dile getirdi. Ege Kökenli, içini döktüğü gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"ACI GEÇMİYOR, AMA YAŞAM DEVAM EDİYOR"

"Yaşadığım acı tecrübeden sonra kendi içime döndüğüm sessiz bir süreçteydim. Maalesef bazı duyguları anlatmak, paylaşmak kolay değil… Ama paylaşmadan iyileşmek de öyle.

Ben de öyle yapmaya karar verdim. Bu süreçte hayatımın en büyük sevgisiyle ve en derin acısıyla tanıştım. O boşluk hâlâ içimde… Ama sayenizde biliyorum ki, yalnız değilim. Bu süreç boyunca bana yazan, aynı duyguları yaşamış ya da hâlâ yaşayan yüzlerce kadının mesajları… En çok da bu yüzden, bu paylaşımı yapmak istedim."

"Çünkü siz bana 'yalnız değilsin' dediniz. Şimdi ben de size söylemek istiyorum: Siz de yalnız değilsiniz. Acı geçmiyor. Ama zamanla kabuk tutuyor. Kalbinizin bir köşesinde sessizce yaşamaya devam ediyor. Ama hayat da kendi bildiği gibi akmaya…Güneş yeniden doğup, batıyor."

"Dalgalar sahile vurmaya devam ediyor. Ve insan, o acıyla birlikte yaşamayı öğreniyor. Kimi zaman sessizce… kimi zaman direnerek. Ama hep bir şekilde, yürümeye devam ediyor. Kalbimde taşıdığım her şeyle, ben de kendi yoluma devam ediyorum."

"Yanımda olan, yazan, düşünen ve her şeyden önemlisi tüm acısına rağmen benim acıma ortak olup bana merhem olan güçlü kadınlar.. Hepinize tüm kalbimle sarılıyorum. Bana, biz kadınların ne kadar güçlü ve mucizevi olduğunu tekrar hatırlattınız."

"Benimle benzer acıdan geçen tüm muhteşem kadınlar bende bilmenizi isterim ki asla ama asla tek değilsiniz, suçlu ya da eksik hiç değilsiniz. Her şeyiyle kalbini güzelliklere açan harika varlıklarız ve karanlıktan sonra doğacak güneşi hep beraber selamlayacağız.."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ege Kökenli (@kokenliege)'in paylaştığı bir gönderi

NE OLMUŞTU?

Karnı burnunda karelerini sosyal medya üzerinden paylaşan Kökenli, geçtiğimiz haftalarda ise hayranlarını üzen bir haber vermişti.

Ünlü oyuncu, gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini duyurarak, Instagram hesabından duygusal bir açıklamada bulunmuştu:

“Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22'nci haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış, hassasiyet ve saygı için şimdiden teşekkür ederiz.