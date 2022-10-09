59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan filmler: Tam Liste
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan filmler sahiplerini buldu. Altın Portakal'da ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü, Özcan Alper'in yönettiği "Karanlık Gece" kazandı. Kurak Günler filmi 9 dalda ödül alarak geceye damgasını vurdu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Gecenin sunuculuğunu Nefise Karatay ve Yekta Kopan üstlendi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü, Özcan Alper'in yönettiği "Karanlık Gece" kazandı. Emin Alper'in yönetmenliğini üstlendiği Kurak Günler filmi ise 9 ödülün sahibi oldu. İşte Altın Portakal'da ödül alan filmlerin tam listesi:
59. ALTIN PORTAKAL'DA ÖDÜL ALAN FİLMLER: TAM LİSTE
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması
Jüri Özel Ödülü: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada - Özgürcan Uzunyaşa
En İyi Kısa Film: Ben Tek Siz - Barış Kefeli ve Nükhet Taner
Ulusal Belgesel Film Yarışması
Jüri Özel Ödülü: Düet- Ekin İlbağ, İdil Akkuş
En İyi Belgesel Film: Kim Mihri – Berna Gençalp
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması
En İyi Uluslararası Film: Ziyaretçi / The Visitor - Martín Boulocq
Jüri Özel Ödülü: Valeria Evleniyor / Valeria is Getting Married
En İyi Yönetmen: Ekmek ve Tuz / Bread and Salt – Damian Kocur
En İyi Kadın Oyuncu: Marina Foïs - Canavarlar / The Beasts
En İyi Erkek Oyuncu: Pejman Jamshidi - Mahkeme / Dustland
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması
En İyi Film: Karanlık Gece – Özcan Alper, Soner Alper, Necati Akpınar
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Ayna Ayna – Belmin Söylemez, Haşmet Topaloğlu
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Kar ve Ayı – Selcen Ergun, Nefes Polat
En İyi Yönetmen: Emin Alper – Kurak Günler
Cahide Sonku Ödülü: Çiğdem Mater
En İyi Senaryo: Murat Uyurkulak, Özcan Alper – Karanlık Gece
En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar – Kar ve Ayı
En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı / Kurak Günler – Cem Yiğit Üzümoğlu / LCV (Lütfen Cevap Veriniz)
En İyi Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis – Kurak Günler
En İyi Müzik: Stefan Will – Kurak Günler
En İyi Kurgu: Özcan Vardar, Eytan İpeker – Kurak Günler
En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven – Iguana Tokyo
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laçin Ceylan – Ayna Ayna
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu – Kurak Günler
SİYAD En İyi Film Ödülü: Kurak Günler – Emin Alper
Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Emin Alper – Kurak Günler