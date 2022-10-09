59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan filmler: Tam Liste

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Gecenin sunuculuğunu Nefise Karatay ve Yekta Kopan üstlendi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü, Özcan Alper'in yönettiği "Karanlık Gece" kazandı. Emin Alper'in yönetmenliğini üstlendiği Kurak Günler filmi ise 9 ödülün sahibi oldu. İşte Altın Portakal'da ödül alan filmlerin tam listesi:

59. ALTIN PORTAKAL'DA ÖDÜL ALAN FİLMLER: TAM LİSTE

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması

Jüri Özel Ödülü: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada - Özgürcan Uzunyaşa

En İyi Kısa Film: Ben Tek Siz - Barış Kefeli ve Nükhet Taner



Ulusal Belgesel Film Yarışması

Jüri Özel Ödülü: Düet- Ekin İlbağ, İdil Akkuş

En İyi Belgesel Film: Kim Mihri – Berna Gençalp

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Uluslararası Film: Ziyaretçi / The Visitor - Martín Boulocq

Jüri Özel Ödülü: Valeria Evleniyor / Valeria is Getting Married

En İyi Yönetmen: Ekmek ve Tuz / Bread and Salt – Damian Kocur

En İyi Kadın Oyuncu: Marina Foïs - Canavarlar / The Beasts

En İyi Erkek Oyuncu: Pejman Jamshidi - Mahkeme / Dustland

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film: Karanlık Gece – Özcan Alper, Soner Alper, Necati Akpınar

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Ayna Ayna – Belmin Söylemez, Haşmet Topaloğlu

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Kar ve Ayı – Selcen Ergun, Nefes Polat

En İyi Yönetmen: Emin Alper – Kurak Günler

Cahide Sonku Ödülü: Çiğdem Mater

En İyi Senaryo: Murat Uyurkulak, Özcan Alper – Karanlık Gece

En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar – Kar ve Ayı

En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı / Kurak Günler – Cem Yiğit Üzümoğlu / LCV (Lütfen Cevap Veriniz)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis – Kurak Günler

En İyi Müzik: Stefan Will – Kurak Günler

En İyi Kurgu: Özcan Vardar, Eytan İpeker – Kurak Günler

En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven – Iguana Tokyo

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laçin Ceylan – Ayna Ayna

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu – Kurak Günler

SİYAD En İyi Film Ödülü: Kurak Günler – Emin Alper

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Emin Alper – Kurak Günler