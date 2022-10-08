Altın Portakal'da En İyi Film: Karanlık Gece filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla yapılan 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ödül Töreni Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Sunuculuğunu Nefise Karatay ve Yekta Kopan'ın yaptığı gece, Nükhet Duru konseriyle başladı. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'nü, ilk filmi Sonbahar dünya çapında altmıştan fazla film festivalinde gösterilen Özcan Alper'in yönettiği "Karanlık Gece" kazandı.





KARANLIK GECE FİLMİNİN KÜNYESİ

Yönetmen: Özcan Alper

Senaryo: Özcan Alper, Murat Uyurkulak

Görüntü Yönetmeni: Y. Roy İmer

Sanat Yönetmeni: Elif Taşçıoğlu, Elif Öner





KARANLIK GECE FİLMİNİN KONUSU

Peki, Karanlık Gece filminin konusu ne? Filmin konusu şöyle: İshak (35), küçük bir dağ kasabasından çıkmış gezgin bir müzisyendir. Yedi yıl önce dahil olduğu bir linç olayı, ölmek üzere olan annesiyle vedalaşmak için kasabasına döndüğünde peşini bırakmaz. Çocukluk arkadaşları olan diğer beş fail ve onları destekleyen kasaba halkıyla yüzleşen İshak, üzerine çöken suçluluk duygusuyla mücadele eder. Aslında kasabadaki herkes üç maymunu oynamaktadır, çünkü herkesin eline kan bulaşmıştır.

KARANLIK GECE FİLMİ OYUNCULARI