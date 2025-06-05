6 ayda 93 kilo veren Pelin Öztekin'den itiraf: Ben kiloluyken daha çapkındım

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı, oyuncu Pelin Öztekin, son yıllarda yaşadığı büyük fiziksel dönüşüm ve değişen hayatıyla sıklıkla gündeme geliyor. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası fiziksel olarak büyük bir değişim geçiren Pelin Öztekin, 6 ay içinde 93 kilo vermişti.

"Seçimlerim değişmeye başladı.”

Ünlü oyuncu Sibel Arna’nın YouTube programına konuk oldu. Öztekin, 93 kilo verdikten sonra seçimlerinin değiştiğini dile getirdi:

“Şu anki halim mi, kilolu halim mi daha özgüvenli diye sorarsan, kilolu halim derim. Çünkü onun kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Her şeyi kabullenmiştim. Şimdi ise her şeyi biliyorum. Güzelleştiğimi biliyorum, insanların bakışlarının değiştiğini biliyorum, giydiklerimi daha rahat taşıyabildiğimi biliyorum. Seçimlerim değişmeye başladı.”

"Kesinlikle daha çapkındım"

Öztekin sözlerini şöyle sürdürdü: “Eskiden herkese kucak açan Pelin, bir anda ‘Yok, sen benim hayatımda olmasan da olur’ demeye başladı. Eskiden çok daha özgüvenliydim. Kesinlikle daha çapkındım. Şimdi ‘Onun kaşı, onun gözü, onun boyu bana göre değil’ demeye başladım. Eskiden ‘Olursa olur, olmazsa olmaz’ diyerek hamle yapıyordum. Hep de uzun ilişkilerim vardı; 3 yıl, 4 yıl. Öyle ki 1.5 yıllık ilişkiye ‘flört’ diyordum. Şimdi 6’ncı ayı görünce ‘Uzun ilişkim var’ diyorum.” Oyuncu, şu anda hayatında kimsenin olmadığını da söyledi.

Oyuncunun, değişen görünümüne paralel olarak iç dünyasında da önemli bir dönüşüm yaşadığına dair yorumlar yapıldı.

Pelin Öztekin, 2018'de verdiği Habertürk'e röportajda ise; "İnsanlar zayıfladıktan sonra kilo değişimim ile beraber karakterimin ya da hayatımın da değiştiğini sanıyor. Oysa kilolarımla beraber sadece yaşam kalitem ve görünümüm değişti. Ben yine aynı benim. Hem bana kalırsa, her kadın güzeldir" açıklamasını yapmıştı.