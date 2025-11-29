6 yıl sonra barıştılar! Demet Akalın ile Berkay Şahin arasındaki küslük bitti

İkilinin altı yıl süren küslüğünün nedeni ise magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Demet Akalın, Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin’e hediye ettiği bir saatin satılmak istenmesi üzerine çifte küsmüş ve taraflar bu süreçte birbirleri hakkında ağır açıklamalarda bulunmuştu. Bu barışma ile hem küslük sona erdi hem de müzik camiasında büyük bir sevinç yaşandı.