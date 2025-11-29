6 yıl sonra barıştılar! Demet Akalın ile Berkay Şahin arasındaki küslük bitti
Senelerdir küs olan iki ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Berkay Şahin barıştı. Uzun yıllar süren gerginliğin ardından gerçekleşen bu barışmaya, magazin dünyasının tanınan isimlerinden Özgür Aras vesile oldu. Aras'ın arabuluculuğuyla bir araya gelen iki ismin buluşmasında oldukça duygusal anlar yaşandı.
Magazin dünyasında altı yıldır süren önemli bir küslük, duygusal bir buluşmayla sona erdi. Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Berkay Şahin, menajer Özgür Aras’ın vesilesiyle bir araya gelerek barıştı.
Özgür Aras'ın vesile olduğu buluşmada, Demet Akalın ve Berkay Şahin’in birbirlerine sarıldıkları ve gözyaşlarına boğuldukları anlar yaşandı. Bu duygusal anlar, bizzat Özgür Aras tarafından Instagram hesabından paylaşıldı.
Demet Akalın, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Ne güzel bir cumartesi. Çok özlemiştim çok. Özgür'üm yine Umre dönüşü sevaba girdi." Barışmaya aracılık eden Özgür Aras ise "Dargın olanları barıştırmak gerekir. Ölümün olduğu bir dünyada küsüp darılmaya ayıracak vaktim yok," ifadeleriyle barışmanın önemini vurguladı.
İkilinin altı yıl süren küslüğünün nedeni ise magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Demet Akalın, Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin’e hediye ettiği bir saatin satılmak istenmesi üzerine çifte küsmüş ve taraflar bu süreçte birbirleri hakkında ağır açıklamalarda bulunmuştu. Bu barışma ile hem küslük sona erdi hem de müzik camiasında büyük bir sevinç yaşandı.