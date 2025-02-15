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6 yıllık aşkta ilk fotoğraf! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan yıllar sonra gelen aşk pozu
Yaklaşık 6 yıldır bir küskün bir barışık aşk yaşayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan yıllar sonra birlikte ilk paylaşım geldi.
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2019 yazında 'Her Yerde Sen' dizisinde başrolleri paylaşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, senaryo gereği iki sevgiliyi oynuyordu. İkilinin özel hayatlarında da sık sık vakit geçirmesi aşk dedikodularının ortaya atılmasına sebep olmuştu.
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Yaklaşık 6 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift ilişkileriyle sık sık gündeme gelmişti. Son olarak, Furkan Andıç’ın Aybüke Pusat’a ihanet ettiği öne sürülmüş ve ayrılacakları iddia edilmişti
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Ünlü çift, Sevgililer Günü'nde birlikte yaptıkları paylaşım ile bu söylentilerin asılsız olduğunu açıkça gösterdi.
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Ayrıca Aybüke Pusat yıllar sonra sevgilisi Furkan Andıç'la ilk kez fotoğrafını paylaştı. İkili beraber paylaştıkları fotoğrafa gül bıraktı.