6 yıllık aşkta ilk fotoğraf! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan yıllar sonra gelen aşk pozu

Yaklaşık 6 yıldır bir küskün bir barışık aşk yaşayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan yıllar sonra birlikte ilk paylaşım geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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6 yıllık aşkta ilk fotoğraf! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan yıllar sonra gelen aşk pozu - Resim : 1

2019 yazında 'Her Yerde Sen' dizisinde başrolleri paylaşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, senaryo gereği iki sevgiliyi oynuyordu. İkilinin özel hayatlarında da sık sık vakit geçirmesi aşk dedikodularının ortaya atılmasına sebep olmuştu.

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6 yıllık aşkta ilk fotoğraf! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan yıllar sonra gelen aşk pozu - Resim : 2

Yaklaşık 6 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan  çift ilişkileriyle sık sık gündeme gelmişti. Son olarak, Furkan Andıç’ın Aybüke Pusat’a ihanet ettiği öne sürülmüş ve ayrılacakları iddia edilmişti

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6 yıllık aşkta ilk fotoğraf! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan yıllar sonra gelen aşk pozu - Resim : 3

Ünlü çift, Sevgililer Günü'nde birlikte yaptıkları paylaşım ile bu söylentilerin asılsız olduğunu açıkça gösterdi.  

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6 yıllık aşkta ilk fotoğraf! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan yıllar sonra gelen aşk pozu - Resim : 4

Ayrıca Aybüke Pusat yıllar sonra sevgilisi Furkan Andıç'la ilk kez fotoğrafını paylaştı. İkili beraber paylaştıkları fotoğrafa gül bıraktı.