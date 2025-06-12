62 yaşındaki Biricik Suden'den kas şov
Başarılı şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son yıllarda kendini spora adadı. Suden, son paylaştığı kaslı pozuyla yine gündeme geldi.
Aybüke Sengir
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden spora verdiği önemle adından söz ettiriyor.
Biricik Suden'e kaslı halinden dolayı sosyal medyadan zaman zaman eleştiriler geliyor.
BİRİCİK'TEN YENİ POZ
Spor salonunda çekilen yeni kaslı pozunu sosyal medya hesabından yayımlayan ünlü isim yine adından söz ettirmeyi başardı.