62 yaşındaki Biricik Suden'den kas şov

Başarılı şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son yıllarda kendini spora adadı. Suden, son paylaştığı kaslı pozuyla yine gündeme geldi.

62 yaşındaki Biricik Suden'den kas şov
Aybüke Sengir

Aybüke Sengir

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden spora verdiği önemle adından söz ettiriyor.

 Biricik Suden'e kaslı halinden dolayı sosyal medyadan zaman zaman eleştiriler geliyor.

62 yaşındaki Biricik Suden'den kas şov - Resim : 1

BİRİCİK'TEN YENİ POZ

Spor salonunda çekilen yeni kaslı pozunu sosyal medya hesabından yayımlayan ünlü isim yine adından söz ettirmeyi başardı.62 yaşındaki Biricik Suden'den kas şov - Resim : 2