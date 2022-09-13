74’üncü Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte bu yılın kazananları!
Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Emmy Ödülleri 74'üncü kez gerçekleşti. Emmy Ödülleri'ne damga vuran yapımlar ise The White Lotus, Succession, Squid Game ve Ted Lasso oldu.
Televizyon ve eğlence dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri 74’üncü kez sahiplerini buldu… Bu sefer dijital platformda yayınlanan yapımlar geceye damgasını vurdu.
ABD’li aktör ve komedyen Kenan Thompson’ın sunduğu ödül töreninde Apple TV+’ın ‘Ted Lasso’ adlı dizisi üst üste ikinci kez en iyi komedi dizisi ödülünü alırken, HBO yapımı olan ‘The White Lotus’ 10 ödülle gecenin parlayan yapımlarından oldu. Ayrıca, HBO ve HBO Max’e ait yapımlar toplamda 38 Emmy Ödülü kazanarak geceyi tamamladılar.
İŞTE EMMY KAZANANLAR
- En iyi dram dizisi: Succession
- En iyi komedi dizisi: Ted Lasso
- En iyi minidizi: The White Lotus
- En iyi kadın oyuncu (Dram): Zendaya (Euphoria)
- Dram dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Julia Garner, Ozark
- En iyi kadın oyuncu (Komedi): Jean Smart (Hacks)
- En iyi erkek oyuncu (Komedi): Jason Sudeikis (Ted Lasso)
- Dram dalında en iyi yönetmen: Squid Game, Hwang Dong-hyuk – Red Light, Green Light
- Komedi dalında en iyi yönetmen: MJ Delaney , Ted Lasso – No Weddings And A Funeral
- Dram dalında en iyi senaryo: Jesse Armstrong, Succession
- Komedi dalında en iyi senaryo: Quinta Brunson, Abbott Elementary, Pilot
- Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Sheryl Lee Ralph, About Elementary
- Komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Brett Goldstein, Ted Lasso
- En iyi erkek oyuncu (Dram): Lee Jung-jae (Squid Game)
- Dram dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Matthew Macfadyen (Succession)
- Mini dizide en iyi senaryo: Mike White, The White Lotus
- Mini dizide en iyi yönetmen: The White Lotus, Mike White
- Mini dizide en iyi kadın oyuncu: Amanda Seyfried (The Dropout)
- Mini dizide en iyi erkek oyuncu: Michael Keaton, Dopesick
- Mini dizide en iyi yardımcı kadın oyuncu: Jennifer Coolidge The White Lotus
- Mini dizide en iyi yardımcı erkek oyuncu: Murray Bartlett, The White Lotus