74’üncü Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte bu yılın kazananları!

Televizyon ve eğlence dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri 74’üncü kez sahiplerini buldu… Bu sefer dijital platformda yayınlanan yapımlar geceye damgasını vurdu.

ABD’li aktör ve komedyen Kenan Thompson’ın sunduğu ödül töreninde Apple TV+’ın ‘Ted Lasso’ adlı dizisi üst üste ikinci kez en iyi komedi dizisi ödülünü alırken, HBO yapımı olan ‘The White Lotus’ 10 ödülle gecenin parlayan yapımlarından oldu. Ayrıca, HBO ve HBO Max’e ait yapımlar toplamda 38 Emmy Ödülü kazanarak geceyi tamamladılar.

İŞTE EMMY KAZANANLAR

En iyi dram dizisi: Succession

En iyi komedi dizisi: Ted Lasso

En iyi minidizi: The White Lotus

En iyi kadın oyuncu (Dram): Zendaya (Euphoria)

Dram dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Julia Garner, Ozark

En iyi kadın oyuncu (Komedi): Jean Smart (Hacks)

Jean Smart (Hacks) En iyi erkek oyuncu (Komedi): Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Dram dalında en iyi yönetmen: Squid Game, Hwang Dong-hyuk – Red Light, Green Light

Komedi dalında en iyi yönetmen: MJ Delaney , Ted Lasso – No Weddings And A Funeral

Dram dalında en iyi senaryo: Jesse Armstrong, Succession

Komedi dalında en iyi senaryo: Quinta Brunson, Abbott Elementary, Pilot

Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Sheryl Lee Ralph, About Elementary

Komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Brett Goldstein, Ted Lasso

En iyi erkek oyuncu (Dram): Lee Jung-jae (Squid Game)