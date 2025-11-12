90'ların efsane dizisiydi... İşte Deli Yürek oyuncularının şimdiki halleri

1998-2002 yılları arasındaki dizi döneminde genç yaşına rağmen olgun duruşu ve keskin bakışlarıyla ikonikleşen İmirzalıoğlu, dizi sonrasında "Ezel" ve "Karadayı" gibi hit projelerde başrol oynayarak kariyerini pekiştirdi. Şimdiki halinde ise yılların getirdiği tecrübeyle daha olgun, sakin ve karizmatik bir görünüme sahip olup, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra popüler bir bilgi yarışması sunucusu olarak da ekranlara gelmeye devam etmektedir.