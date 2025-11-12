90'ların efsane dizisiydi... İşte Deli Yürek oyuncularının şimdiki halleri
1999-2002 yılları arasında yayınlandığı dönemde Türk televizyon tarihine damga vuran ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Deli Yürek dizisinin unutulmaz karakterlerini canlandıran oyuncuların o dönemki halleri ile güncel görünümleri arasında yılların getirdiği büyük bir değişim yaşandı. İşte Deli Yürek oyuncularının şimdiki halleri...
Yayınlandığı dönemde büyük ilgiyle izlenen "Deli Yürek" dizisinin hafızalara kazınan bazı karakterlerini ve oyuncularının o dönemki halleri ile şimdiki görünümlerini karşılaştıralım:
Deli Yürek dizisinin efsanevi başrolü Yusuf Miroğlu'nu canlandıran Kenan İmirzalıoğlu, o dönemde dostlarına güven veren, düşmanlarına korku salan, racon kurallarını baştan yazan, mert ve vatansever bir "adam gibi adam" tiplemesiyle izleyicinin hafızasına kazınmıştı.
1998-2002 yılları arasındaki dizi döneminde genç yaşına rağmen olgun duruşu ve keskin bakışlarıyla ikonikleşen İmirzalıoğlu, dizi sonrasında "Ezel" ve "Karadayı" gibi hit projelerde başrol oynayarak kariyerini pekiştirdi. Şimdiki halinde ise yılların getirdiği tecrübeyle daha olgun, sakin ve karizmatik bir görünüme sahip olup, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra popüler bir bilgi yarışması sunucusu olarak da ekranlara gelmeye devam etmektedir.
Deli Yürek dizisinin ana karakteri Yusuf Miroğlu'nun büyük aşkı olan Zeynep karakterini canlandıran Zeynep Tokuş'un değişimi şöyledir: Dizide Ağabey'in kızı olan Zeynep, Yusuf'un tutulduğu kadındır ve masum, kırılgan ama kararlı duruşuyla izleyicinin sevgisini kazanmıştı.