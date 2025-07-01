A$AP Rocky üçüncü çocuğun cinsiyetini yanlışlıkla ağzından kaçırdı!

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz günlerde müjdeli bir haber vermişti. Şarkıcı, katıldığı Cannes Film Festivali'nde, sevgilisi A$AP Rocky ile üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurdu. Kırmızı halıda yaptığı bu açıklama, yabancı magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AĞZINDAN KAÇIRDI

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen bir film galasının prömiyerine katılan ünlü çift Rihanna ve A$AP Rocky, geceye damga vurdu. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, A$AP Rocky'nin ağzından kaçırdığı iddia edilen bir itiraf oldu.

"EVET DOSTUM"

Entertainment Tonight sunucusu Kevin Frazier'ın, Rocky'ye "Bu beklediğin kız mı?" sorusuna "Evet dostum, öyle" yanıtını veren A$AP Rocky, geceyi sarsan bir açıklama yaptı.