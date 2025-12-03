“A.B.İ.” dizisi ile ekrana dönen Afra Saraçoğlu doğum gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı
ATV’nin yeni sezon yapımlarından “A.B.İ.”, ile ekrana dönecek olan Afra Saraçoğlu dün 28 yaşına girdi. Saraçoğlu, yeni yaşını arkadaşları ile birlikte kutladı. Kutlamadan kareler sosyal medyada paylaşıldı.
Ekranların son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan ve Yalı Çapkını dizisindeki Seyran karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Afra Saraçoğlu, hem kariyerindeki yeni adımlarla hem de özel hayatındaki mutlu anlarla gündemde kalmaya devam ediyor.
Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde 28 yaşına girmenin coşkusunu yaşadı. Saraçoğlu, bu özel yaş gününü önce yurt dışı seyahatiyle kutladıktan sonra, İstanbul'a döndüğünde en yakın dostlarının katıldığı samimi bir gece düzenleyerek kutlamalarına devam etti.
Saraçoğlu’nun bu kutlamadaki görünümü, yaklaşan yeni projesi nedeniyle hayranlarının dikkatini çekti. Güzel oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacağı merakla beklenen A.B.İ. dizisi için imaj değişikliğine giderek kestirdiği kısa saçları ve tercih ettiği şık siyah elbisesiyle ilgi odağı oldu.
Arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği unutulmaz geceden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Saraçoğlu’nun, kahkahalarla gülen yüzü, doğum günü pastası önündeki doğal ve samimi pozları takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.