Abisinin izinden gidiyor! Romeo Beckham da evlilik yolunda

Eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn Beckham, geçtiğimiz hafta Nicole Peltz ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Romeo Beckham'dan da müjdeli haber geldi. Romeo Beckham’ın da ağabeyi Brooklyn Beckham gibi kendini evliliğe hazır hissettiği ve yakın zamanda evleneceği konuşuluyor.

ABİSİNİN İZİNDE

Yaklaşık üç yıldır 19 yaşındaki model Mia Regan ile mutlu bir beraberlik sürdüren Romeo'nun yakın zamanda ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istediği söyleniyor. İkiliye yakın kaynaklar, çiftin ilişkilerinin iyiye gittiğini ve yakın zamanda ciddi adımlar atabileceklerini belirtti.

'UZUN VADELİ GELECEK İSTEDİKLERİ AÇIKTI'

Yakın bir kaynak konuyla ilgili The Daily Mirror gazetesine konuşarak, “Mia, Romeo'nun annesi Victoria'ya yakın. Çiftin birlikte uzun vadeli bir gelecek istediği zaten açıktı. Şimdiden birbirlerinin ruh eşi olduklarından bahsediyorlar” dedi. Kaynak, çiftin birlikte büyük bir aile kurmak için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.

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'İLGİYİ ÜZERİNE ÇEKMEK İSTEMEDİ'

Romeo Beckham’ın kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için özellikle abisinin düğününü beklediği ve böylece ilgiyi üzerine çekmemiş olacağı da iddialar arasında. Öte yandan, Romeo ve Mia'nın, Brooklyn ve Nicola'dan çok daha sade bir düğün istedikleri ve çiftin yurt dışında değil İngiltere'de evlenmeyi planladıkları da söyleniyor.