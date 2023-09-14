Acun Ilıcalı kızlarıyla rap yaptığı anları paylaştı: Aile boyu rap

Rap müziği hem dinlemeyi hem de söylemeyi çok seven Acun Ilıcalı, kızlarıyla rap şarkı söyledi. Ilıcalı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı kızlarıyla rap yaptığı anları paylaştı: Aile boyu rap

Çocuklarına olan düşkünlüğü ve sevgisiyle bilinen Acun Ilıcalı, kızlarıyla sık sık zaman geçiriyor ve beraber fotoğraf paylaşıyor.  

"Aile boyu rap"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kızı Banu Ilıcalı ve Leyla Ilıcalı ile teknede söyledikleri rap şarkıyı, sosyal medya hesabından paylaştı. Ilıcalı'nın yayınladığı video gündem oldu. Ilıcalı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.  Ünlü televizyoncunun rap yorumuna takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. 

 
 
 
 
 
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Acun Ilıcalı (@acunilicali)'in paylaştığı bir gönderi

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