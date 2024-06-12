Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı kızları Melisa'nın mezuniyetinde bir araya geldi
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Ilıcalı 5. sınıftan mezun oldu. İkili aylar sonra kızları Melisa'nın mezuniyet töreninde buluştu.
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İş insanı Acun Ilıcalı 2012 yılında aşk yaşamaya başladığı Şeyma Subaşı ile 2017'de evlenmiş 2018'de boşanmıştı. İkilinin 2013 yılında dünyaya gelen kızları Melisa bugün mezun oldu.
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İlkokuldan mezun olan kızları Melisa için bir araya gelen ikili poz verdi.
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Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, "Bizim biricik kızımızın 5. sınıf mezuniyeti. Hahaha, içindeki ekstra duygulardan ağlıyordum... Maşallah herkese musmutlu, huzurla yaşadığı ömürler diliyorum. Evlatlarımızın musmutlu günlerini gördüğümüz, Allah’ın bizi evlatlarımızla sınamadığı günlerimiz olsun. Herkese tebrikler" notu düştü.
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Ilıcalı ve Subaşı'nın kızlarının mezuniyet fotoğraflarına bir çok ünlü isim yorum ve beğeni yağdırdı.