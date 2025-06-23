Sinem Ünsal'dan doğum günü pozları: "Anneciğim, bir çocuk kadar mutlu etti beni yine"
"Uzak Şehir" dizisinin yıldızı Sinem Ünsal, 32. yaş gününü kutladı. Ünsal, doğum günü fotoğraflarını "Anneciğim, bir çocuk kadar mutlu etti beni yine" notuyla paylaşarak takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan oyuncu Sinem Ünsal, 21 Haziran’da 32 yaşına girdi.
Güzel oyuncu, doğum gününe özel olarak sosyal medya hesabından peş peşe kareler paylaştı.
Paylaşımlarında annesinin yaptığı klasik doğum günü pastasına da yer veren Ünsal, şu ifadeleri kullandı:
“Bir yaşıma daha girdim. Elimdeki pasta herkesin çocukken en az bir defa doğum günü pastası olmuştur. Anneciğim yaptı, bir çocuk kadar mutlu etti beni yine. Bu pastanın kalanı bir gece buzdolabında beklediğinde, o cam kaba çatalla dalmak hâlâ en lezzetli şey.”
Doğum günü kutlamasına sevgilisi Berk Cankat’tan gelen romantik mesaj da sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Cankat, paylaşımında Ünsal’a “canım eşim” diye hitap etti. Duygusal mesajında şu sözlere yer verdi: