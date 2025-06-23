Sinem Ünsal'dan doğum günü pozları: "Anneciğim, bir çocuk kadar mutlu etti beni yine"

Paylaşımlarında annesinin yaptığı klasik doğum günü pastasına da yer veren Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

“Bir yaşıma daha girdim. Elimdeki pasta herkesin çocukken en az bir defa doğum günü pastası olmuştur. Anneciğim yaptı, bir çocuk kadar mutlu etti beni yine. Bu pastanın kalanı bir gece buzdolabında beklediğinde, o cam kaba çatalla dalmak hâlâ en lezzetli şey.”



